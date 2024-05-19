إليسا وآدم في حفلات لبنان الصيفية 2024

يجتمع كلا من الفنانة إليسا والفنان آدم على مسرح واحد في لبنان، وذلك ضمن فعاليات الحفلات الصيفية المقامة هناك، ويضم عدد كبير من نجوم الأغاني العربية.

يقام الحفل 22 يونيو داخل أحد أماكن السهر الكبرى في العاصمة بيروت، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كان قد طرح آدم أحدث أغانيه بعنوان “لما بحب”، والتي سجلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، من كلمات ألحان محمود عيد، وتقول كلماتها "

لما بحب بصير غير الناس ببين عليي بمشي كأني خلقت من احساس من طين حنية لما بحب بحس بحس خيوط الشمس نزلو ع ايديي وبدق قلبي ع وتر اخلاص وبيضحكو عينيي لما بحب بينقلب حالي وبضحك كأنك قبالي وكل ما الهوى مر على بالي بترجع صور العاشت فيي لما إلك بشتاق بشتاق ضمك عالهدا ومن بعد كل فراق بشوفك انا بكل المدى بقوى معك ع كل حدا ما الحب حرية



أما إليسا فقد طرحت أحدث ألبومتها الصيفية “أنا سكتين”، الذي ضم 12 أغنية مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين من مصر ولبنان، وجاءت أسماؤهم كالآتي:

“ نظرات”: كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع، جلال حمداوي.

“ حظي ضحكلي”: كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري.

"حلالي": كلمات نادر عبد الله، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد إبراهيم.

“خوليو وفيروز”: كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم.

“العقد” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي.

“شو كان بيمنعك” من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع عمر صباغ.

“النظرة الأولى” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي