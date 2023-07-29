بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات 30 سبتمبر

وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، على بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، السبت 30 سبتمبر 2023.

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

وبحسب الخريطة الزمنية في العام الدراسي الجديد، تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي الجديد اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

انعقاد المجلس الأعلى للجامعات:

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مطروح.



في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

أكد الوزير جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بـ الجامعات الحكومية كافة؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد في العام الدراسي الجديد مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق، بالإضافة إلى استمرار الحملة الإعلامية للمكتب الإعلامي بالوزارة لتنمية وعي الطلاب بكيفية إتمام التنسيق الإلكتروني بمراحله كافة.



وأكد وزير التعليم العالي أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، وذلك خلال الإجازة الصيفية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم، موجهًا بضرورة الانتهاء من كامل أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان جودة العملية التعليمية.



واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يوليو، ومنها زيارة الوزير لفرنسا وتفقد بيت مصر في باريس، وعقد لقاء مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الفرنسية، لتعزيز سُبل التعاون في مجالات التعليم العالي بين البلدين، بالإضافة إلى زيارة المملكة المتحدة على رأس وفد من رؤساء الجامعات ممثلين عن التحالفات الإقليمية لبحث دعم التعاون المُشترك مع بريطانيا في مجال التوظيف والتطوير المهني بمؤسسات التعليم العالي، من خلال المشاركة في مجموعة من الجلسات الحوارية، وزيارة جامعة لندن للتخصصات المُتداخلة، وتفقد جناح جامعة UCL البريطانية لريادة الأعمال والابتكار، وعقد لقاء مع وزير التعليم العالي والمهارات والتوظيف البريطاني، ولقاء الطلاب المصريين المُبتعثين الدارسين بالمملكة المتحدة، والمشاركة في توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، كما زار الوزير المجلس الأوروبي للأبحاث النووية بجنيف، والتقى ببعض الباحثين والأكاديميين المصريين المُلتحقين بالمجلس الأوروبي.



كما أشار التقرير إلى توقيع اتفاقية بنود الخطة التنفيذية لإنشاء الدرجات المُزدوجة بين جامعتي الإسكندرية والإسكندرية الأهلية وجامعة إيست لندن البريطانية، إذ سيتم طرح برنامج "التدريب والأداء الرياضي" للمرة الأولى بالتعاون مع مؤسسة وست هام يونايتد الشريك الرئيسي لنادي وست هام يونايتد بطل دوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى إعلان نتائج جوائز الدولة في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الرواد والمرأة، وجوائز الهيئات والأفراد، وكذلك افتتاح بعض المؤتمرات العلمية، وعقد عددًا من اللقاءات والاجتماعات مع السفراء والمسئولين الأجانب؛ لبحث سُبل دعم التعاون العلمي والبحثي.

