الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 2491 مريض بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 2491 مواطن من أهالي مدينة منشأة أبو عمر، وذلك تنفيذا لمبادرة 100 يوم صحة والمبادرة الرئاسية حياه كريمة والتي أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، تحت شعار "من اول يوم معاك" بهدف التوسع في توفير الخدمات الصحية المتنوعة بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، وذلك خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء المدينة.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية العلاجية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي المدينة بالمجان وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 27 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الي أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية مثل ( الجراحة العامة – القلب والاوعية الدموية – العظام - النساء والتوليد - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - الرمد - أنف وأذن وحنجرة – المسالك البولية - الاسنان) بالإضافة تخصيص عيادتين للباطنة والاطفال وإجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2491 مريض من أهالي المدينة.