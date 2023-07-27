إجبار اللاجئين في تركيا على توقيع وثيقة "العودة الطوعية"

انتشر أخيرًا مفهوم العودة الطوعية للاجئين السوريين في تركيا، الفكرة الأساسية لهذا المفهوم تقوم على رغبة اللاجئ بالعودة الطوعًا إلى بلاده دون ضغط أو إكراه.

العودة الطوعية للاجئين السوريين في تركيا

ووثق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إجبار العشرات من اللاجئين على توقيع وثيقة "العودة الطوعية"، وإعادتهم قسرًا إلى سوريا.

وبسبب حادث مروري بسيط في اسطنبول، أحيل عبدالله، وهو اسم مستعار للاجئ سوري، إلى مركز الترحيل في اسطنبول ومنها إلى ولاية شال أورفا، ثم إلى سوريا.

وأكدت السلطات التركية، أنها تستهدف المهاجرين غير الشرعيين فقط، لكن نشطاء أكدوا أن حملة الترحيل الحالية شهدت ترحيل لاجئين يمتلكون وثائق حماية مؤقتة، وأجبروا على توقيع وثائق العودة الطوعية.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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