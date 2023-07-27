عاجل
السيسي يؤكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية مع جنوب أفريقيا
الخميس 27 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

إجبار اللاجئين في تركيا على توقيع وثيقة "العودة الطوعية"

لاجئ سوري
لاجئ سوري

انتشر أخيرًا مفهوم العودة الطوعية للاجئين السوريين في تركيا، الفكرة الأساسية لهذا المفهوم تقوم على رغبة اللاجئ بالعودة الطوعًا إلى بلاده دون ضغط أو إكراه. 

 

العودة الطوعية للاجئين السوريين في تركيا

ووثق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إجبار العشرات  من اللاجئين على توقيع وثيقة "العودة الطوعية"، وإعادتهم قسرًا إلى سوريا. 

 

وبسبب حادث مروري بسيط في اسطنبول، أحيل عبدالله، وهو اسم مستعار للاجئ سوري، إلى مركز الترحيل في اسطنبول ومنها إلى ولاية شال أورفا، ثم إلى سوريا. 

 

وأكدت السلطات التركية، أنها تستهدف المهاجرين غير الشرعيين فقط، لكن نشطاء أكدوا أن حملة الترحيل الحالية شهدت ترحيل لاجئين يمتلكون وثائق حماية مؤقتة، وأجبروا على توقيع وثائق العودة الطوعية. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

شاهد الفيديو.. 

مواد متعلقة

ميقاتي: قرار البرلمان الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين بلبنان انتهاك واضح للسيادة

ساحل العاج تفتتح مركزين لاستقبال اللاجئين من بوركينا فاسو

ممثل فلسطين بالجامعة: هناك مؤامرة كبرى ضد اللاجئين الفلسطينيين لتقليص مواردهم

الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 20 مليون يورو لدعم اللاجئين

من رحم المعاناة يولد الأمل.. لاجئ سوري يلتقي نجلته بعد 13 عامًا من الغياب (صور)

حسين بيسو.. لاجئ سوري وأصغر لاعب شطرنج بمنتخب ألمانيا
الجريدة الورقية