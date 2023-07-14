انطلاق  دورة رياضية للأحياء الشعبية بالمنيا

استمرت ولليوم الثاني على التوالي فاعليات الدورة الرياضية للأحياء الشعبية لكرة القدم ، بإدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، وذلك بحضور سامى وجيه مدير الإدارة ، ومسئول قسم الرياضة بالادارة ، ومشرفى مراكز الشباب .

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة ، و مديرية الشباب والرياضة إدارة التنمية الرياضة بالمديرية ، وتقام الدورة على الملعب العلوى بنادى مغاغة الرياضى ، وتضم 12فريق ممثل لمراكز الشباب ، حيث تقابل افى المباراة الإفتتاحية فريق دهروط أ ، مع دهمرو ب ، وفاز فريق دهروط أعلى دهمرو بنتيجة 6/5 بركلات الترجيح ، وفى المباراة الثانية، تقابل فريقى مركز شباب مغاغة ×مركز شباب ميانه ج ، وفاز فريق مركز شباب ميانة بنتيجة 1/2 .

وفى المباراة الثالثة تقابل فريقى مركز شباب دهروط ب ، مع مركز شباب اولاد الشيخ ، وفاز مركز شباب دهروط ب بنتيجة 3صفر ، وذلك من منطلق حرص إدارة شباب مغاغة ، وتعليمات سامى وجيه مدير الإدارة شباب ، بمتابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية .

وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب، لضبط سير العمل وتفعيل كافة الأنشطة التابعة لها ومتابعة تنفيذها و إنتظام العاملين بها، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ . سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة