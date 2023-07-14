عاجل
الأحد.. التعامد الثاني والأخير للشمس على الكعبة المشرفة في 2023 سيدة تُلقن رواد مقهى درسًا.. لم ينضموا لمسيرة ضد حرق القرآن| فيديو
الجمعة 14 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

انطلاق  دورة رياضية للأحياء الشعبية بالمنيا

دورة رياضية للأحياء
دورة رياضية للأحياء الشعبية بالمنيا

استمرت ولليوم الثاني على التوالي فاعليات الدورة الرياضية  للأحياء الشعبية لكرة القدم ، بإدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، وذلك بحضور سامى وجيه مدير الإدارة ، ومسئول قسم الرياضة بالادارة ، ومشرفى  مراكز  الشباب .

 ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة ، و مديرية الشباب والرياضة إدارة  التنمية الرياضة بالمديرية ، وتقام الدورة على الملعب العلوى بنادى مغاغة الرياضى ، وتضم 12فريق ممثل لمراكز الشباب ، حيث تقابل افى المباراة الإفتتاحية فريق دهروط أ ، مع دهمرو ب ، وفاز فريق دهروط أعلى دهمرو بنتيجة 6/5 بركلات الترجيح ، وفى المباراة الثانية،  تقابل فريقى  مركز شباب مغاغة ×مركز شباب ميانه ج ، وفاز فريق مركز شباب ميانة بنتيجة 1/2 .

وفى المباراة الثالثة تقابل فريقى مركز شباب دهروط ب ، مع مركز شباب اولاد الشيخ ، وفاز مركز شباب دهروط ب بنتيجة 3صفر ، وذلك من منطلق حرص  إدارة شباب مغاغة ، وتعليمات سامى وجيه مدير الإدارة شباب ، بمتابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية .

وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب،  لضبط سير العمل وتفعيل كافة الأنشطة التابعة لها ومتابعة تنفيذها و إنتظام العاملين بها، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف دكتورة  سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ . سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة

الجريدة الورقية