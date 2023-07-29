شاطئ النخيل بالإسكندرية يسجل خامس حالة غرق بعد قرار عودته

سجل شاطئ النخيل غرب محافظة الإسكندرية، اليوم السبت خامس حالة غرق لشاب فى العقد الثاني من العمر، بعد صدور قرار بعودته للعمل منذ إغلاقه لمدة عامين متتاليين.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسي الخير المتطوعين في محافظة الإسكندرية، البحث عن جثمان شاب غرق بشاطئ النخيل.

وشهد أحد شواطئ منطقة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، مصرع شاب غرقًا أثناء الاستحمام بالشاطئ، وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد غرق شاب بشاطئ شهر زاد التابع لمنطقة الدخيلة بدائرة القسم وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإنقاذ النهري والإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه، وتبين من الفحص غرق المدعو "محمود محمد" 20 سنة، طالب.

وتبين من التحريات أن الشاب، مقيم بمدينة طنطا محافظة الغربية، حضر رفقة أصدقائه إلى الإسكندرية في رحلة "اليوم الواحد" للاستمتاع بنزول البحر إلا أنه لقى مصرعه غرقًا بسبب ارتفاع الأمواج، وتم استخراج الجثمان عقب وصول الإنقاذ النهري، ونقل الجثة بالإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يشار إلى أن شاطئ النخيل بالإسكندرية عاد للخدمة خلال الصيف الجاري للمرة الأولى بعد إغلاقه منذ عامين، بسبب تعدد حالات الغرق، إلا أنه أعيد فتحه ليدخل الخدمة هذا الصيف وفق شروط محددة للحد من حالات الغرق.