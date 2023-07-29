معاشات اغسطس 2023.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل" عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء شهر يوليو الجاري.



ويبلغ عدد المستفيدين من المعاشات ما يقرب من 11 مليون مستفيد، حيث تم تطبيق زيادة 15% التي أقرها الرئيس السيسي منذ إبريل الماضي لجميع مستحقي المعاشات.

وفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن موعد صرف معاشات أغسطس 2023 بزيادة 15%، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، بالزيادة المقررة لجميع المستفيدين من المعاشات، بحد أدنى 170 جنيهًا، و1635جنيهًا كحد أقصى.

خطوات الاستعلام عن المعاشات

الدخول عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الضغط على الرابط

https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Services/InsuranceServices.aspx?scat

الضغط على أيقونة استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش

إدخال الرقم القومي ولكن لا يمكن استخدام هذه الخدمة بدون التسجيل كمستخدم

أماكن صرف معاشات



منافذ فوري وكارت ميزة

ماكينات الصرف الآلي للبنوك

منافذ البريد المصري

البنوك والمحافظ الإلكترونية

الهاتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي

وزارة التضامن الاجتماعي

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه فى 1/1/2014 ليصبح 1,700 جنيه في 1/1/2023، كما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1,590 جنيه ليصبح 10,900 جنيه عن الفترة ذاتها.