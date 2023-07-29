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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف معاشات شهر أغسطس

صرف المعاشات
صرف المعاشات

معاشات اغسطس 2023.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل" عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء شهر يوليو الجاري.

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"الصحفيين": زيادة المعاشات بقيمة مساوية للبدل في أسرع وقت

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بدء صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر يوليو


ويبلغ عدد المستفيدين من المعاشات ما يقرب من 11 مليون مستفيد، حيث  تم تطبيق زيادة 15% التي أقرها الرئيس السيسي منذ إبريل الماضي لجميع مستحقي المعاشات.
وفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن موعد صرف معاشات أغسطس 2023 بزيادة 15%، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، بالزيادة المقررة لجميع المستفيدين من المعاشات، بحد أدنى 170 جنيهًا، و1635جنيهًا كحد أقصى.
خطوات الاستعلام عن المعاشات
الدخول عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الضغط على الرابط 
https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Services/InsuranceServices.aspx?scat
الضغط على أيقونة استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش
إدخال الرقم القومي ولكن لا يمكن استخدام هذه الخدمة بدون التسجيل كمستخدم

أماكن صرف معاشات


منافذ فوري وكارت ميزة

ماكينات الصرف الآلي للبنوك
منافذ البريد المصري

 البنوك والمحافظ الإلكترونية
الهاتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي

وزارة التضامن الاجتماعي 

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه فى 1/1/2014 ليصبح 1,700 جنيه في 1/1/2023، كما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1,590 جنيه ليصبح 10,900 جنيه عن الفترة ذاتها.

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