التعليم العالي يحذر طلاب الثانوية العامة قبل التنسيق (فيديو)

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك توجيه بتجميع جميع الملاحظات والأخطاء التي وقع فيها الطلاب من قبل أثناء التسجيل في التنسيق.

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامية هدير أبوزيد، طلاب الثانوية العامة من منح الرقم السري لأشخاص آخرين .

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتوفير كتاب كدليل، حتى لا يقع أي طالب في مشكلة، وأن من ضمن التحذيرات منح الطالب رقمه الخاص لأحد، ويقوم هذا الشخص بتسجيل معلومات ورغبات غير صحيحة.

وأشار إلى أن التنسيق هذا العام، سيتيح لمن يريد أن يلتحق بكليات التمريض أو معهد التمريض، أن يسجل في أي جامعة بالمحافظة، وأن الطالب يتاح له تعديل الرغبات حتى موعد غلق المرحلة، فالطالب يحق له بعد الجلوس مع أسرته أن يعدل الرغبات.

التعامل بجدية مع جميع الرغبات المتاحة في مكتب التنسيق

وطالب المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي بالتعامل بجدية مع جميع الرغبات المتاحة في مكتب التنسيق، وأن الطالب يستطيع طباعة رغباته حال انتهائه من تحديدها.

وكشف أن هناك تخصصات جديدة مدرجة في بعض الكليات، ولذلك على الطلاب متابعة البرامج الجديدة، و المختلفة.