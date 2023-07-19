ختام فعاليات برنامج تدريب قادة الجامعات الحكومية

اختتمت فعاليات برنامج تدريب قادة الجامعات الحكومية الذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع جامعة برج العرب التكنولوجية.

جاء ذلك انطلاقا من الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفى إطار برنامج بناء الوعي لقادة الجامعات الحكومية، بجامعة برج العرب التكنولوجية، الذى عقد برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وتنسيق الدكتور محمد مرسى الجوهري رئيس الجامعة، الدكتورة عبير قاسم نائب رئيس الجامعة، وقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.

تفاصيل تدريب قادة الجامعات

برنامج تدريب قادة الجامعات الحكومية

وخلال فعاليات اليوم الأربعاء، انطلقت محاضرة القيادة الكاريزمية، حيث عرف مدير معهد إعداد القادة، المتدربين بمفهوم الكاريزما، وأوضح أهميتها في تحقيق النجاح والتميز في العمل والحياة اليومية.

وأكد مدير معهد إعداد القادة أن القيادة الكاريزمية في الجامعات تتطلب مجموعة من الصفات القيادية، مثل الثقة بالنفس والإيجابية والإلهام والتحفيز والتواصل الفعال، وتحتاج إلى وجود شخصية قوية وحضور مؤثر وقدرة على إدارة وتحفيز الفريق لتحقيق الأهداف المشتركة.

وحث مدير معهد إعداد القادة على ضرورة تجنب المشاعر السلبية التي تؤثر على التخطيط وتحقيق الأهداف وعدم التأثر بالأشخاص السلبيين، وتجنب الأماكن والذكريات السلبية، وشرح أيضًا مفاتيح الكاريزما وتتمثل في استخدام الكلمات والنبرات الصوتية ولغة الجسد.

وعُقدت محاضرة حول التوعية والحفاظ على الأمن القومي المصري لقيادات الجامعات الحكومية، حيث قدم اللواء أركان حرب بهجت فريد، مدير كلية الدفاع الوطني في أكاديمية ناصر العسكرية العليا سابقًا، شرحًا لمفهوم الدولة والأمن القومي موضحا الفرق بين الولاء والانتماء، وقد تم التركيز أيضًا على التحديات التي تواجه الدولة.

وخلال المحاضرة تم استعراض المبادئ والأسس الرئيسية التي يجب اتباعها في إدارة المخاطر والأزمات.

وتم مناقشة حروب الإشاعات والتحديات التي تواجه الدولة، مع توضيح كيفية التصدي لها.

وفى نهاية فعاليات اليوم أشاد المتدربين بأهمية هذا البرنامج التدريبي لقيادات الجامعات وتم تكريم المشاركين وتسليم شهادات التقدير.

