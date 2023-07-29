تشكيل قطاع البراعم بنادي المنيا لموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٤

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي ، برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، تشكيل قطاع البراعم لموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بقيادة كابتن عبدربه شقراني كمديرًا للقطاع .

ويقود مهمة فريق ٢٠١٠ كابتن محمد عمر كمديرًا فنياً، كابتن عمر فرغلي مدرباً عاماً، ويتولى مهمة تدريب فريق ٢٠١١ كابتن سمير فاضل مدير فني، كابتن أسامه عبدالحكيم مدرب عام، كما يقود تدريب فريق ٢٠١٢ كابتن أحمد ابو بكر الجوهري مديرا فنيا، وكابتن محمد عبدالقادر مدرب عام.

ويقود فريق ٢٠١٣ ك. محمد حنفي مديراً فنياً، كابتن أحمد علاء ميمو مدرباً عاماً، ويقود فريق ٢٠١٤ كابتن محمد عبدالغني مديراً فنياً، كابتن محمود حسن مدرب عام، وفي حراسة المرمى يقود بالتدريب كل من .

كابتن محمد يسري، كابتن عمرو أبو الغيط، وأخصائي علاج طبيعي دكتور شعبان أحمد، وإداري القطاع كابتن ثروت سعد، ويقوم بالإشراف على فرق القطاع شادي عادل، وهاني صدقي عضوا مجلس الإدارة.