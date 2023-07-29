جامعة قناة السويس تشهد تقدم ملحوظ في تصنيف ويبمتريكس للجامعات العالمية

أوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن تصنيف ويبمتريكس للجامعات العالمية هو مبادرة من قبل مختبر سايبرمتريكس المعترف به باعتباره أكبر هيئة للبحوث العامة في إسبانيا، مشيرًا إلى أنه يقوم بتغطية كاملة لمؤسسات التعليم على مستوى العالم.

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أن تصنيف الويب أو قياسات الويب يعرف بأنه أكبر تصنيف أكاديمي لمؤسسات التعليم العالي ويقيم أداء الجامعات في جميع أنحاء العالم كل ستة أشهر.

وأعلن رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم إصدار النسخة الثانية من التصنيف في شهر يوليو 2023 والخاص بالشفافية حيث يقيم أفضل الجامعات حسب الاستشهادات من خلال ملفات تعريف الباحث العلمي في جوجل سكولار وهذا الإصدار شمل أكثر من 5500 جامعة على مستوى العالم.

وأشار رئيس الجامعة، أن جامعة قناة السويس قد أظهرت تقدمًا ملحوظًا في إجمالي الترتيب العالمي بترتيب 1749 وفى مؤشر الشفافية بترتيب 1233، كما حققت جامعة قناة السويس الترتيب 42 على مستوى إفريقيا من بين 2087 جامعة ومحليًا بترتيب 15 من بين 50 جامعة مصري.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الهدف الرئيسي من تصنيف مقاييس الويب هو تشجيع الوصول المفتوح إلى المعرفة التي تنتجها الجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هناك ثلاث مؤشرات متبعة في التصنيف، أولا مؤشر الرؤية والذي يقيم تأثير محتويات الويب Web contents Impact وعدد الشبكات الخارجية أو الفرعية المرتبطة بصفحات الويب الخاصة بالمؤسسة ويقدر هذا المؤشر بـ50% من إجمالي الدرجات.

وقد أضاف الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة أن المؤشر الثاني هو الشفافية أو (الانفتاح)، موضحًا أن هذا المؤشر يقيم كبار الباحثين والاستشهادات الخاصة بهم ويقوم هذا المؤشر بجمع عدد الاستشهادات من أفضل 310 مؤلفًا للجامعة مع استثناء أعلى 30 باحث منهم لمزيد من المصداقية ويتم جمع البيانات من جوجل سكولار ويقدر هذا المؤشر بـ10% من إجمالي الدرجات.

وأوضحت الدكتورة الهام علي الخواص رئيس وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي وعضو مركز النشر الدولي، أن المؤشر الثالث والأخير هو التميز البحثي في 26 تخصصًا في قاعدة البيانات الكاملة سيماغو Scimago ويقيم المؤشر أعلى الأبحاث استشهادا بين أفضل 10٪ تم الإستشهاد بها في كل تخصص في خلال الخمس سنوات (2021-2017) ويقيم هذا المؤشر ب 40% من إجمالي الدرجات.