الجمالي: نسعى لرفع مستوى التعاون مع شركاء الشبكة من أصحاب المصلحة

أكد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، استمرار عمل الشبكة بصورة ديناميكية من خلا تعاونها مع شركائها، وإيمانها بعالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان واعتمادها على التكامل وابتعادها عن التنافس، ما يسمح بتغطية أغلب احتياجات المؤسسات الأعضاء وفق الأولوية، وذلك على المستوى القطري و الإقليمي.

وأضاف الجمالي، خلال كلمته بمؤتمر تسلم مصر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، "أننا نسعى لرفع مستوى التعاون مع شركاء الشبكة من أصحاب المصلحة وكذلك توسيع دائرة الفئة المستهدفة بفعاليات وأنشطة الشبكة التدريبية منها؛ لتستوعب بشكل أوسع منتسبي منظمات المجتمع المدني والحكومات، وذلك في إطار تنفيذ الشبكة لبرامجها المنبثقة عن الخطة التشغيلية لخطة الشبكة الاستراتيجية وتوصيات جمعياتها العامة.

وتسلمت مصر، اليوم السبت 29 يوليو، رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ورئيس الجمعية العامة السابقة أحمد سالم بوحبيني، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، إلى مناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك لتحديد الأولويات والاحتياجات وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويشارك في المؤتمر، منظمات دولية وإقليمية وخبراء وممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بجانب ممثلي البعثات الدبلوماسية بمصر.

وحضر المؤتمر رؤساء وممثلين للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية ، ومنظمات دولية وإقليمية، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.