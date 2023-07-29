هندسة القناة في زيارة لمدرستي المعدات الثقيلة وإبراهيم عثمان الفنية

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على القيام بدورها المجتمعي، ومشاركاتها مؤسسات المجتمع المختلفة من أجل تقديم الدعم الأكاديمي والاستشارات في مختلف المجالات، وفق بروتوكولات التعاون المشترك مع تلك المؤسسات، وبوصف الجامعة بيت خبرة واستشارات في شتى صنوف العلم والمعرفة.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور ناصر مندور أن كلية الهندسة توجهت من خلال لجنة مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بها إلى مدرستي المعدات الثقيلة، وإبراهيم عثمان الفنية بالإسماعيلية، في زيارة للوقوف على ما تحتاجه المدارس الفنية من الدعم الأكاديمي والفني، والذي تستطيع كلية الهندسة بجامعة القناة تقديمه، وفق تخصصاتها العلمية والهندسية المختلفة، مؤكدًا أن كلية الهندسة هى بيت خبرة متخصص بما تملكه من كوادر وخبراء استعانت بهم الدولة في مشروعاتها القومية الكبرى بمنطقة القناة، من الأنفاق والمدن السكنية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمزارع السمكية وغيرها من المشروعات الكبرى التي سهم فيها أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

هذا وتوجهت اللجنة المشكلة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بإشراف الدكتور إيهاب لطفي، عميد الكلية، وبرئاسة الدكتورة عبير الشهاوي، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة لزيارة المدرستين، بالتعاون مع إحسان العيادي، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

إذ قامت اللجنة بجولة بالورش والمعامل، والأقسام المختلفة بالمدرستين، للتعرف على أوجه الدعم الأكاديمي والفني التي من الممكن تقديمها للمدارس الفنية، وللطلاب وخريجي المدارس الفنية كذلك.

والتقى أعضاء اللجنة عدد من الطلاب الأوائل بالتعليم الفني على مستوى المحافظة، وبعض المبتكرين وأصحاب الاختراعات والنماذج الابتكارية، وكذلك مسئولي التسويق والتدريب والتوظيف بالمدرستين.

وتم الاتفاق على دعوة طلاب التعليم الفني لحضور الأنشطة والفعاليات التي يقدمها مركز خدمة المجتمع بكلية الهندسة، من الدورات التدريبية، والمحاضرات التثقيفية، والمعارض وغيرها من الأنشطة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين.

وقام بالزيارة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة الدكتور أبو بكر عمر، والدكتور أحمد صلاح ممثلين عن قسم الهندسة الميكانيكية، والدكتور صلاح عبدالمقصود ممثلًا عن قسم الهندسة الكهربائية، والمهندسة جيهان حسن علام، مدير إداري مركز خدمة المجتمع.