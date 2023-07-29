قومي المرأة يتعاون مع "حياة كريمة" لتنفيذ مبادرة "أنت الحياة" ببني سويف

أنطلقت اليوم فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التى ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتعد فعالية توعوية موسعة في محافظة الغربية فى الفترةمن ٢٩ حتى ٣١ يوليو الجارى فى محافظة بنى سويف، وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وبمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات، بهدف رفع الوعى لدى الأهالي بعدد من القضايا الهامة والتى تمس حياتهم.

وتتضمن الفعاليات والأنشطة تنظيم برامج توعوية حول ريادة الاعمال والإدخار والإقراض الرقمى والإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة والشمول المالى بجانب استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات.

تتناول الفعاليات موضوعات توعوية حول مشورة ما قبل الزواج والتخطيط الإنجابي والتثقيف الصحي للحمل والولادة وتصحيح المفاهيم المغلوطة دينياً حول التربية الإيجابية والتغذية والرضاعة والدمج والإعاقة وريادة الأعمال وأسباب الإدخار وكيفية وضع الخطة وكيفية إدارة الأموال وعمل مشاريع وإدارة المخاطر والتثقيف الرقمي.