أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة.

وتفتح وزارة التعليم العالي باب التقديم في تنسيق الجامعات 2023 للمرحلة الأولى عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بنحو 72 ساعة بعد تحديد الحدود الدنيا الخاصة بكل شعبة.

التقديم في تنسيق الجامعات 2023:

ووجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة المعلومات الكاملة لطلاب الثانوية العامة لمعرفة طريقة التقديم في تنسيق الجامعات 2023.

وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، وتعريف الطلاب بجميع المعلومات للمساعدة في تسجيل رغبات.

وقال السيد عطا، المشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إن تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني.

وبدأت أعمال مكتب التنسيق بفتح باب التقديم في اختبارات القدرات بالكليات التي تتطلب ذلك أمام طلاب الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023.

قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2023:

يقوم موقع التنسيق الإلكتروني بترتيب الرغبات (أ/ب/ج) وفي حالة قيام الطالب بتعديلها، فإن الموقع يخبره بأنه أخطأ في التوزيع الجغرافي، ولا يعتد بما سجله من رغبات.

ويتم توزيع الطلاب وفقًا لجميع الجامعات في مجموعات عدة (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات المُمكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

مجموعة (أ) إجبارية: وهى الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): جامعات عدة تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، إذ إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

رابط التقديم في تنسيق الجامعات 2023:

وناشدت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة بضرورة التأني عند كتابة الرغبات في تنسيق الجامعات 2023، وكتابة كل فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الرابط المخصص للتسجيل في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة.

يمكنك التسجيل في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).



