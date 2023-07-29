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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك والشباب السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

يواصل الزمالك استعدادته لمواجهة الشباب السعودي في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية “كأس العرب للأندية الأبطال”.

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البنك الأهلي يضم سيرجي اكا لمدة موسمين.. رسميًا

ونجح الفارس الأبيض في تحقيق فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري، في الجولة الأولى من البطولة، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة الزمالك والشباب

يلتقي الزمالك بنظيره الشباب السعودي في السادسة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف.

القناة الناقلة

تُنقل مواجهة الفارس الأبيض أمام الشباب على باقة قنوات “ssc” السعودية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة بشكل حصري خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن الزمالك يتصدر مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يأتي النصر في المركز الثاني بـ نقطة واحدة، والشباب نفس الأمر يحل ثالثًا بنقطة واحدة، فيما يتزيل الاتحاد المنستيري المجموعة بدون رصيد من النقاط.

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