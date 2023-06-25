موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

يلتقي فريق البنك الاهلي بنغيره النادي الاهلي في تمام التاسعه والنصف من مساء الخميس المقبل لحساب منافسات الجوله رقم 32 من مسابقه الدوري الممتاز التي يحتل الاحمر صدارتها ويقترب رويدا نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه لمده موسمين.

ومن المقرر اذاعه لقاء عبر قنوات اون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحليه للاندية.

عودة البنك للتدريبات..

واستأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي مرانه الجماعي عصر اليوم عقب فترة الراحة ٢٤ ساعة والتي منحها بابافاسيليو المدير الفني للاعبي فريقه عقب الانتصار علي طلائع الجيش في دور ال١٦ لمسابقة كأس مصر

ومن المقرر أن يلتقي فريق البنك الأهلي بيراميدز في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويواجه النادي الأهلي الان ايضا لحساب منافسات بطوله كاس مصر نظيره منتخب السويس على ملعب استاد القاهره الدولي في اطار منافسات دور ال 32 من المسابقه المحلية.

كان لقاء الدوري الاول من بطوله الدوري بين الاهلي والبنك الاهلي قد انتهى بتفوق الاحمر بهدف من دون رد عن طريق اللاعب محمد شريف.

ويقود الاهلي مواجهته المقبله في الدوري محتلا صداره ترتيب المسابقه المحليه في الرصيد 65 نقطه بينما يمتلك فريق البنك الاهلي 35 نقطه يحتل بهم الترتيب ١١ في مسابقه الدوري.