الإسماعيلية تختتم فعاليات الملتقى الأول لدوري أبطال المالية

اختتمت أمس فعاليات بطولة أبطال المالية، التي نظمتها محافظة الإسماعيلية تحت شعار "يلا كورة" إذ أقيمت فعاليات حفل الختام بمركز شباب الإسماعيلية.

ويُذكر أن المنافسات أقيمت على ملاعب مركز التنمية الشبابية وذلك على مدار يومين، تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتضمنت البطولة كرة القدم الخماسية، تنس طاولة، ماراثون، ومشي نسائي.

وشهدت البطولة مشاركة عدد من العاملين بالمديريات المالية بثماني محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية وهى سوهاج، البحر الأحمر، الغربية، الشرقية، السويس، بورسعيد، شمال سيناء، هذا بالإضافة إلى مشاركة شركة إيفاينانيس والمديرية المالية بمحافظة الإسماعيلية.

وجاءت نتائج البطولة متمثلة في حصول محافظة الإسماعيلية على المركز الأول في كرة القدم الخماسية، ومحافظة سوهاج على المركز الثاني، ومحافظة البحر الأحمر على المركز الثالث، ومحافظة شمال سيناء على المركز الرابع.

وحصلت سحر سعد بشير على المركز الأول في ماراثون المشي النسائي، كما حصل محمود سالم محمود (المديرية المالية بشمال سيناء) على جائزة أفضل حارس مرمى، وحصل الدسوقي عبدالفتاح (المديرية المالية بالغربية) على جائزة أحسن لاعب، وحصل جمال محمود فريد (المديرية المالية بسوهاج) على جائزة أحسن هداف.

بينما حصل أبو الحسن محمد (المديرية المالية بالبحر الأحمر) على جائزة صاحب فكرة إقامة دوري للعاملين بالمديريات المالية على مستوى محافظات الجمهورية.

وتُعد هذه البطولة هى الأولى من نوعها والتي تجمع بين العاملين من المديريات المالية على مستوى محافظات الجمهورية كافة.

وتهدف البطولة إلى تعزيز روح التعاون والتآلف بين أبناء القطاع الواحد في مختلف المحافظات، وتعزيز روح التقارب الاجتماعي والثقافي والرياضي ما بين العاملين.

وأعرب اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن سعادته عن تنظيم المحافظة لمثل هذه البطولات، والتي تعزز روح التنافس الشريف في جو من الألفة والتآخي وتحث على العمل المشترك بين أفراد القطاع الواحد؛ من أجل مزيد من التقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة.

تأتي تلك البطولات حرصًا من الدولة على الاهتمام بالرياضة وتشجيع العاملين بقطاعات الدولة على ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة العامة.