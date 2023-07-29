موقف عثمان ديمبلي من عرض باريس سان جيرمان

حسم الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي موقفه النهائي من الرحيل عن نادي برشلونة إلى باريس سان جيرمان في فترة الميركاتو الصيفي الحالي.



كان باريس سان جيرمان بدأ اتصالاته مع عثمان ديمبلي هذا الأسبوع، ولم تكن المرة الأولى التي يتفاوض فيها النادي الفرنسي مع عثمان ديمبلي.



أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن ديمبلي يرغب بالاستمرار مع برشلونة، وليس لديه نيه للرحيل في الصيف لمواصلة التطور والنمو تحت قيادة تشافي مدرب برشلونة الموسم المقبل.



أشارت التقارير، أن باريس سان جيرمان مستعد لدفع مبلغ 50 مليون يورو كـ شرط جزائي قبل يوم 31 يوليو الحالي، وهو ما يناسب نادي برشلونة، لكن الأمر الآن في يد اللاعب.



وتابعت التقارير أن مسؤولو باريس لن يستسلمون بشأن الصفقة، سيواصلون الضغط حتى يوم الإثنين الموعد النهائي للشرط الجزائي، لأن ديمبلي بالنسبة لهم يمثل فرصة جيدة إذا انتهى الأمر برحيل كيليان مبابي النادي الفرنسي هذا الصيف.