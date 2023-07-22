انطلاق معسكر إعداد القيادات الطلابية لجامعة عين شمس

انطلق معسكر إعداد القيادات الطلابية جامعة عين شمس بالمدينة الشبابية بأبي قير بتنظيم أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب جامعة عين شمس.

جاء ذلك في إطار زيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدى الطلاب وحرصًا من جامعة عين شمس على رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة والاستفادة من القيادات الشابة.

ونظم المعسكر تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تفاصيل معسكر جامعة عين شمس:

معسكر جامعة عين شمس

بدأت فعاليات اليوم الأول بالجلسة الافتتاحية للمعسكر بكلمة الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس والدكتور سامح عوض الله الأستاذ بقسم الإعلام بكلية الطفولة، وطارق أحمد، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور محمد السعيد، رائد الأسرة بكلية الزراعة.

ثم أعقب الجلسة الافتتاحية مباشرة محاضرة عن مهارات التواصل والعرض والتقديم ثم ورشة عمل عن مهارات القيادة.

وفي مستهل المحاضرة، قدم الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس الشكر والتقدير لقطاع التعليم والطلاب تحت القيادة المُلهمة للدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على الدعم غير المحدود لأنشطة أسرة طلاب من أجل مصر وتوفير الإمكانيات اللازمة كافة وتذليل الصعاب كافة التي أدت إلى خروج المعسكر على أعلى مستوى.

وأكد الدكتور حاتم ربيع أن ما يقدمه الدكتورعبدالفتاح سعود من دعم لأنشطة الأسرة ينبع من إيمانه بأن الاستثمار في الطلاب واكتشاف المواهب القيادية هو شيء في غاية الأهمية وهو من سياسات قطاع التعليم والطلاب الأصيلة التي أفرزت قيادات طلابية مميزة تلمع في سماء جامعة عين شمس.

وألقى الدكتور حاتم ربيع محاضرة عن دور أسرة طلاب من أجل مصر في تفعيل الأنشطة الطلابية داخل جامعة عين شمس والفعاليات المختلفة التي قامت بها الأسرة على مدار العام السابق.

ويستمر المعسكر لمدة أربعة أيام في الفترة من ٢٠ يوليو وحتى ٢٤ من يوليو الجاري ويتم تدريب الفوج الأول من الطلاب الذين بلغ عددهم ١٥٠ طالبًا على أيدي مجموعة من المدربين الشباب على مهارات مثل الإبداع والتسويق والتواصل والقيادة والعمل الجماعي والتخطيط الاستراتيجي وطرق حل المشكلات.