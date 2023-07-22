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السبت 22 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تكشف سر تعرض العالم لموجة غير مسبوقة من ارتفاع الحرارة (فيديو)

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منارغانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن كل دول العالم تعاني حاليا من موجة غير مسبوقة من ارتفاع درجات الحرارة.

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وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن كل أسباب ارتفاع درجات الحرارة اجتمعت في وقت واحد وهي التغير المناخي والاحتباس الحراري وظاهرة النينو.

ظاهرة النينو مرتبطة بدرجات الحرارة على المحيطات

وأشارت إلى أن ظاهرة النينو مرتبطة بدرجات الحرارة على المحيطات وأهمهم المحيط الهادي وهذا يؤدي لارتفاع متوسط درجات الحرارة عالميا وتغير النمط المناخي.

ولفتت إلى أن آخر مرة تعرض فيها العالم لظاهرة النينو كانت في 2016، ولكن درجات الحرارة كانت أقل، حيث يضاف لها هذا العالم ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العالم يعاني منذ أيام من مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو الفضة الذرية والتي أدت لمزيد من ارتفاع الحرارة في الدول العربية.

بعض المناطق في جنوب أوروبا مثل إيطاليا تسجل 45 درجة

وأردفت أن بعض المناطق في جنوب أوروبا مثل إيطاليا تسجل 45 درجة مئوية والولايات المتحدة الأمريكية تسجل 58 درجة مئوية والمغرب 48 درجة مئوية، ولكن مصر محمية بأمر الله بالبحر المتوسط.
 

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