أضرار الشمس خلال المصيف وروشتة الوقاية منها (فيديو)

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة تؤدي إلى ظاهرة تسمى "الحامونيل"، وهذه تأتي إلى الكبار والصغار، وخاصة الأشخاص الذين يتصببون عرقا بشكل كبير، موضحا أن الحامونيل عبارة عن حبيبات حمراء صغيرة، يتعرض إليها المواطنين بشكل كبير.

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ارتداء الملابس القطنية يمنع الحامونيل

وأضاف هاني الناظر، خلال حوار مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت أن بعض المواطنين يساعدون على انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير، من خلال العادات منها الاستحمام بمياه ساخنة في هذا التوقيت من العام، مما يؤدي إلى زيادة الالتهابات وزيادة "الحامونيل" في جسم الإنسان، أو عدم ارتداء ملابس قطنية في فصل الصيف.

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وأشار هاني الناظر إلى أن الشمس يكون لها تأثير مباشر على الجلد في فترة الصيف، وخاصة في فترة الظهيرة، وتحديدا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرًا، إذ تكون أشعة الشمس في هذا التوقيت ضارة جدا على الإنسان، إذ أنها تؤدي إلى الحروق والالتهابات بشكل كبير، "الناس اللي بيروحوا المصايف مش بياخدوا بالهم من الحاجات دي، ولكن بتؤدي إلى الحروق".

ووجه بضرورة ارتداء قبعة أثناء فترة الظهيرة إلى جانب ارتداء الملابس القطنية التي تعكس الحرارة، فضلا عن وضع كريم واقي للشمس للحماية من أشعة الشمس الضارة في هذا التوقيت.

ويمكن أن تكون أشعة الشمس فوق البنفسجية ضارة إذا لم نتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية بشرتنا من الشمس. وتُصدر الشمس نوعين مختلفين من الأشعة فوق البنفسجية ، وكلاهما يمكن أن يكون خطيرًا: أشعة UVA مسؤولة عن حروق الشمس وفرط التصبغ وسرطان الجلد، ويمكن أن تسهم أشعة UVB في شيخوخة الجلد وسرطان الجلد.



على الرغم من أن كلا النوعين من الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يؤثر سلبًا على الجلد ، إلا أن الأشعة فوق البنفسجية من المرجح أن تسبب سرطان الجلد ، بما في ذلك الورم الميلاني.



العوامل المؤثرة في التعرض للأشعة فوق البنفسجية



حتى لو لم يكن الجو مشمسًا ، تظل بشرتك معرضة للأشعة فوق البنفسجية الضارة في أي وقت تكون فيه بالخارج فيما يلي سبع طرق بسيطة يمكنك من خلالها الحد من تعرضك للأشعة فوق البنفسجية وحماية نفسك من أشعة الشمس.



- اختر النوع المناسب من واقي الشمس



الواقي من الشمس طريقة فعالة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد وعلامات الشيخوخة المبكرة للجلد التي تسببها الشمس باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر ، يجب على الجميع ارتداء واقٍ من الشمس في أي وقت يكونون فيه خارج المنزل عند اختيار واقي الشمس ، من المهم اختيار النوع المناسب.



- ضع الكريم الواقي من الشمس وأعد تطبيقه بانتظام



تؤثر طريقة تطبيق واقي الشمس على مدى فعالية حماية بشرتك، وأفضل طريقة لوضع كريم الوقاية من الشمس هي ترغيه لمدة 15 إلى 30 دقيقة قبل تعريض بشرتك للشمس هذا يتعلق بالوقت الذي يستغرقه جلدك لامتصاصه بعد التقديم ، انتظر من 10 إلى 20 دقيقة لتجنب فرك واقي الشمس عن طريق الخطأ يمكنك تقليل خطر الإصابة بحروق الشمس عن طريق إعادة التقديم كل ساعتين - أو أقل من ذلك إذا كنت تسبح.



- ارتداء الملابس الواقية



يعد التستر بالملابس طريقة رائعة لتقليل تعرضك للأشعة فوق البنفسجية ، لكن الأنواع المختلفة من الملابس توفر مستويات مختلفة من الحماية توفر الأنواع التالية من الملابس أقصى درجات الحماية:

تصنع العديد من ماركات الملابس أيضًا قممًا وقيعانًا مريحة وخفيفة الوزن يمكن أن توفر الحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية ابحث عن الملابس التي عليها عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية



- غطي رأسك بقبعة واسعة الحواف



تعتبر القبعات ذات الحواف التي يبلغ قطرها ثلاث بوصات على الأقل طريقة فعالة للحد من تعرض وجهك للأشعة فوق البنفسجية قد لا تحمي قبعات البيسبول أو القبعات الأخرى ذات الحواف الضيقة جميع مناطق وجهك التي قد تتعرض لأشعة الشمس ، مثل أذنيك وأنفك ورقبتك.



- حماية عينيك بالنظارات الشمسية



النظارات الشمسية مهمة لحماية عينيك والجلد حول عينيك من أشعة الشمس، لذلك ينصح بارتدائها؟



- تجنب الشمس خلال ساعات الذروة



تكون أشعة الشمس فوق البنفسجية أقوى ما تكون بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً حاول البقاء في الظل إذا كان لا بد من أن تكون بالخارج خلال ذلك الوقت من اليوم - أو تجنبه تمامًا ، إذا أمكنك ذلك.

