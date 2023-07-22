نتيجة الثانوية العامة 2023| 828 طالبًا يستحقون درجات الحافز الرياضي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعداد طلاب الثانوية العامة 2023 المستحقين لدرجات الحافز الرياضي، في نتيجة الثانوية العامة 2023.

جاء ذلك تمهيدًا لإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لنتيجة الثانوية العامة 2023.

ويتم منح درجات التفوق الرياضي للطلاب الذين شاركوا في بطولات الألعاب المختلفة التي نظمتها الإدارة العامة للتربية الرياضية وفقًا للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضي.

ويبلغ الحد الأقصى للدرجات الإضافية لنتيجة الثانوية العامة 2023 كحافز رياضي 24 درجة فقط، بشرط ألا يزيد مجموع الطالب النهائي عن المجموع الكلي للثانوية العامة المقدر بـ410 درجات.

الحافز الرياضي في نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ (٨٢٨) طالبًا، حيث إن إجمالى الحاصلين من الطلاب على الحافز الرياضى فى الألعاب الفردية يبلغ ( ٤٢٤)، بعدد (٢٤٣) للبنين وعدد (١٨١) للبنات.

وبالنسبة للألعاب الجماعية فإن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضى يبلغ (٤٠٤)، بعدد (٢١٥) للبنين، و(١٨٩) للبنات.

وأشارت الوزارة إلى أن الألعاب التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية، بالنسبة للألعاب الفردية هى السباحة، والجمباز الفني، والسلاح، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، والدراجات، والغطس، والكاراتيه، والتايكوندو، وألعاب القوى، والجودو، والملاكمة، والمصارعة أما الألعاب الجماعية تتمثل في كرة السلة، وكرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن درجات الحافز الرياضي تضاف إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة طبقًا للبطولات، أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أوائل شهر أغسطس المقبل بعد اعتمادها رسميًا، ثم ظهورها على موقع الوزارة، وإعلانها في المدارس في اليوم التالي.

وطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور والطلاب بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 ستكون مبشرة.

