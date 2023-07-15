الإنترنت أمام خط الانهيار.. العواصف الشمسية تنذر بكارثة

عاصفة شمسية تضرب كوكب الأرض قريبًا، خرجت عدد من التقارير الاجنبية بخصوص نهاية عصر الإنترنت، نتيجة تعرضها لعاصفة شمسية من الممكن ان تكون في غضون عامين من الآن.

الإنترنت في طريقه للإنهيار

وتقترب الشمس من الوصول إلى أكبر موجة حرارة في التاريخ، ومن الممكن ان يحدث أكبر عاصفة في التاريخية على غرار العاصفة التي حدثت في القرن قبل الماضي.

وبحسب التوقعات من الأضرار التي من الممكن أن تقع على البشرية نتيجة العاصفة الشمسية، أن ستؤثر على بيئة الإنترنت على مستوى العالم وتص به إلى مرحلة النهاية، بالإضافة إلى اضطرابات الكهرباء.

وغابت العواصف الشمسية منذ عام 2012، وتبلغ ذروة الشمس إلى حد العاصفة كل 11 عاما، وتصل للحد الأقصى للطاقة الشمسية في 2025 المقبل، وستكون الدورة الحالية أكثر حدة وتأثيرا على الأرض، ويأتي أسباب تأثير العاصفة الشمسية على الإنترنت، في أنها تحمل موجات كهرومغناطيسية، من الممكن أن تعرض أنظمة شبكة الإنترنت إلى الانهيار التام.

وتصل الشمس إلى ذروة دورة الطاقة الشمسية في عام 2025، ونتيجة لذلك ستقود عاصفة شمسية طريقها إلى الأرض، وخرجت عدد من التحذيرات من الإنهيار التام للبنية التحتية للإنترنت والكهرباء، وهذا على غرار ما حدث خلال الفترات والسنوات ومئات السنوات الماضية، والذي تكرر موقف إنهيار البنية التحتية والكهرباء نتيجة العاصفة.