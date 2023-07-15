عاجل
القبة الحرارية تجتاح مصر والدول العربية.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر
السبت 15 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإنترنت أمام خط الانهيار.. العواصف الشمسية تنذر بكارثة

عاصفة شمسية
عاصفة شمسية

عاصفة شمسية تضرب كوكب الأرض قريبًا، خرجت عدد من التقارير الاجنبية بخصوص نهاية عصر الإنترنت، نتيجة تعرضها لعاصفة شمسية من الممكن ان تكون في غضون عامين من الآن.

الإنترنت في طريقه للإنهيار

وتقترب الشمس من الوصول إلى أكبر موجة حرارة في التاريخ، ومن الممكن ان يحدث أكبر عاصفة في التاريخية على غرار العاصفة التي حدثت في القرن قبل الماضي.

 

وبحسب التوقعات من الأضرار التي من الممكن أن تقع على البشرية نتيجة العاصفة الشمسية، أن ستؤثر على بيئة الإنترنت على مستوى العالم وتص به إلى مرحلة النهاية، بالإضافة إلى اضطرابات الكهرباء.

 

وغابت العواصف الشمسية منذ عام 2012، وتبلغ ذروة الشمس إلى حد العاصفة كل 11 عاما، وتصل للحد الأقصى للطاقة الشمسية في 2025 المقبل، وستكون الدورة الحالية أكثر حدة وتأثيرا على الأرض، ويأتي أسباب تأثير العاصفة الشمسية على الإنترنت، في أنها تحمل موجات كهرومغناطيسية، من الممكن أن تعرض أنظمة شبكة الإنترنت إلى الانهيار التام.

 

وتصل الشمس إلى ذروة دورة الطاقة الشمسية في عام 2025، ونتيجة لذلك ستقود عاصفة شمسية طريقها إلى الأرض، وخرجت عدد من التحذيرات من الإنهيار التام للبنية التحتية للإنترنت والكهرباء، وهذا على غرار ما حدث خلال الفترات والسنوات ومئات السنوات الماضية، والذي تكرر موقف إنهيار البنية التحتية والكهرباء نتيجة العاصفة.

مواد متعلقة

القمر يقترن بالمشترى عملاق المجموعة الشمسية اليوم

القمر يقترن مع عملاق المجموعة الشمسية.. مشهد بديع يرى بالعين

وزيرا التنمية والهجرة ومحافظ الغربية يشهدون أول تجربة للري الذكي للأشجار بالطاقة الشمسية

شروط التدريب الصيفى للطلاب والخريجين والمهندسين بمحطات الطاقة الشمسية

محافظ بنى سويف يتققد محطة الطاقة الشمسية أعلى مبنى الإدارة الهندسية

أول مهمة لمس الشمس تكتشف مصدر الرياح الشمسية (فيديو)

محافظ بني سويف يبحث استثمارات الطاقة الشمسية وتخزين أكسيد الكربون

الجريدة الورقية