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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

التعليم تحذر من شائعة تعديل درجات امتحانات الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الانسياق خلف منشورات تدعي إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات، كما تؤكد وزارة التربية والتعليم أن عملية رصد درجات الطلاب تتم بشكل الكتروني دون أي تدخل بشري وتمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

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خطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. فيديو

وتناشد الوزارة الطلاب وأولوياء الأمور عدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولوياء الأمور بهدف جمع الأموال، كما تناشد الوزارة كافة وسائل الاعلام المختلفة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والمتحدث الرسمي فقط فيما يتعلق بكافة المعلومات الخاصة بمؤشرات وموعد إعلام نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

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