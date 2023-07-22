وزير التعليم العالي يزور جامعة بريطانية متخصصة في البرامج البينية (صور)

زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة london interdisciplinary school البريطانية، وفد من رؤساء الجامعات المُمثلين عن الأقاليم السبعة بمصر.

وتعُد جامعةlondon interdisciplinary school إحدى الجامعات المُتميزة في مجال البرامج الدراسية البينية في التعليم البريطاني، وترتبط بدعم ملف التوظيف وسوق العمل.

يأتي ذلك استكمالًا لزيارة وفد القيادات الجامعية لبحث دعم سبل التعاون المُشترك بين مصر وبريطانيا في مجال التوظيف والتطوير المهني ومؤسسات التعليم.

تفاصيل جامعة london interdisciplinary school

وفد التعليم العالى

وعرضت إدارة جامعةlondon interdisciplinary school على الوفد المصري أحدث ما يتم تقديمه من برامج دراسية بينية تواكب مُتطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، وكيفية حل المشكلات التي تواجه عملية تطوير العملية التعليمية والبحثية، حيث يتم وضع المشكلات أمام الطلاب وتدريبهم على كيفية مواجهتها بأسس علمية وبحثية وتطبيقية متطورة، ووفقًا لمنهج علمي سليم، كما يتم الاستعانة بأساتذة مُتميزين لتدريس البرامج البينية المُتداخلة.

وناقش الوفد آليات قبول اختيار الطلاب قبل الالتحاق بالجامعة، وآليات التدريس والتعليم خلال فترة الدراسة، وفرص العمل المُتاحة لهم بعد التخرج، وأكدت إدارة الجامعة حرصها على أن تكون تجربة الجامعة فريدة من نوعها داخل بريطانيا، من خلال متابعة الخريجين والتأكد من حصولهم على فرص عمل مناسبة وملائمة تتوافق مع الدراسات التي سبق وقدمتها الجامعة لطلابها.

وفد التعليم العالى

وعلى هامش اللقاء، زار الوفد المصري جناج جامعةUCL البريطانية الخاص بريادة الأعمال والابتكار، حيث تم عرض أحدث ما تقوم به الجامعة لدعم مجال الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وكذلك تنظيم جلسة حوارية حول فرص التعاون المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ومؤسساتها وجامعة UCL البريطانية والتعاون في نقل الخبرات من حاضنة الأعمال الكبرى بالجامعة إلى نماذج مماثلة في الجامعات المصرية.

شهدت الزيارة حضور رؤساء الجامعات الممثلين عن الأقاليم السبعة وهم: الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا)، وكذلك حضور الدكتور مصطفى رفعت الامين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمستشار أحمد عزت نائب سفير مصر بالمملكة المتحدة، والدكتور رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، وعبدالله حسين حمودة استشاري الوزارة لتنفيذ الوحدة المركزية لمراكز التوظيف.