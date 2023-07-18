كلية التربية الرياضية بالفيوم تواصل إجراء اختبارات القدرات

تواصل كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدى نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أشرف العباسى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور معتز على حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الجندي، والدكتور أحمد عبد الباقى.

يذكر أن اليوم الأول لاختبارات القدرات أجريت لأكثر من 500 طالب وطالبة وشملت الاختبار التحريري، والوزن والطول والقوام، والجرحى لمسافات متفاوتة، وتستكمل بإجراء الكشف الطبي يوم الخميس المقبل. وكانت كلية التربية الرياضية قد بدأت بإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين فى الالتحاق بالكلية، أمس الإثنين تحت إشراف الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضور الدكتور حمدي نور الدين، عميد الكلية، ورئيس لجنة الاختبارات العامة للقدرات، والدكتور محمود البشيهي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمشرف العام على الاختبارات، والدكتور أشرف العباسي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور معتز علي حسن، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، في إطار استعدادات الكلية للعام الأكاديمي 2023/ 2024.

وفي هذا الصدد صرح الدكتور حمدي نور الدين، أن الاختبارات أجريت فى يومها الأول، وشملت عدد 500 طالب وطالبة وتضمنت الكشف الطبي الأولي ثم اختبارات الطول والوزن والقوام، تليها الاختبارات البدنية والمهارية، ثم الاختبار المعرفي، والمقابلة الشخصية، ثم الكشف الطبي العام.

اختبارات القوام والبدنية والمهارة شرط لقبول الطلاب بكلية التربية الرياضية بالفيوم

وأوضح الدكتور محمود البشيهي، أن اختبارات القوام والبدنية والمهارة تتضمن التأكد من خلو الطالب من أي تشوهات بالقوام، والتعرف على الألعاب التى يمارسها الطالب، ومهاراته في الجري 100 متر و 800 متر للذكور، و50 متر و600 متر للإناث، والرشاقة والمرونة الجسدية، وبعد الانتهاء من الاختبارات العامة يتم إجراء الكشف الطبي العام، والذي يراعى خلاله خلو الطالب من أي أمراض مزمنة. فيما أشار الدكتور أشرف العباسي، أنه يشترط ألا يقل طول الطلاب الذكور فى اختبارات الطول عن 165 سم، والإناث عن 155 سم، ويستثنى من هذا الشرط الطلاب الحاصلين على شهادات التفوق الرياضي الموثقة من الإتحاد المصري للألعاب المتفوقين بها، واللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة.