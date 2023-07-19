مناقشة رسالة دكتوراة عن دور الأفلام في تشكيل القيم بجامعة عين شمس

عقد قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس مناقشة رسالة دكتوراة المذيع البحرينى حازم خميس الشيخ.

جاء ذلك بحضور السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية والسفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون العربية والأمن القومي والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعميد الركن فيصل بن حسن العجمى الملحق العسكرى لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وخلود راشد مطر المستشار الثقافى للبحرين.



وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن ورئيس شبكة قنوات DMC مناقشا ، والدكتورة دينا فاروق أبو زيد أستاذ ووكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس مشرفا رئيسيا، والدكتورة شرين عمر رئيس قسم الصحافة الإخبارية بكلية الإعلام جامعة عين شمس مشرفا مشاركا والدكتورة شيماء عز الدين أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة عين شمس مناقشا.

وحصل الباحث حازم خميس الشيخ على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى من جامعة عين شمس مع التوصية بالتبادل مع الجامعات والمراكز الأخرى .

تفاصيل مناقشة الرسالة في جامعة عين شمس

أظهرت الدراسة المناقشة في جامعة عين شمس أن أهم القضايا التي ركزت عليها الأفلام المأخوذة من التليفزيون البحريني تخص التنمية المستدامة كما تهدف جميع أفلام عينة الدراسة إلى توثيق الأحداث، بالإضافة إلى ان جميع أفلام عينة الدراسة كانت موجهة للجمهور العام.

استهدفت الرسالة التي ناقشاتها جامعة عين شمس دراسة متطلبات الجمهور في الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن الانتماء الوطني.

وضمت الرسالة دراسات تهدف إلى تطور وارتقاء المحتوى الإعلامي في التلفزيون البحريني.

واقترح الباحث مقترحات الدراسة التطبيقية والتي شملت العمل على تطوير أسلوب عرض الافلام الوثائقية وضرورة زيادة تحقيق التنوع في استخدام الوسائط السمعية البصرية في الانتاج ، بالإضافة إلى التنوع في مصادر المعلومات وعرض المصدر للتأكيد على المصداقية والثقة الي جانب ضرورة انتاج الافلام من قبل وزارة الاعلام .

كما أوصت الرسالة بالحرص على انتاج أفلام وثائقية تعرض سيرة ذاتية الشخصيات وطنية وانتاج أفلام وثائقية موجهة للجمهور، تصوير لقطات خاصة بكل فيلم بهدف التنوع وعدم الاعتماد على الأرشيف؛وكذلك استخدام أساليب جديدة في الاقناع والابتعاد عن نمط التعليق الخبري الذي أصبح ليس مشبع بالنسبة للجمهور.

والباحث حازم خميس الشيخ هو إعلامي بحريني معد ومقدم برامج تلفزيونية بتلفزيون البحرين، قدم العديد من البرامج الرياضية والمنوعة بالإضافة إلى المشاركة في التغطيات الوطنية ونقل الاحداث المباشرة، وخاصة البرامج التي تحمل طابع مختلف، منها القضايا الاجتماعية والبرامج الرسمية.