توفير فرص عمل لذوي الهمم بـ20 منشأة بجنوب سيناء

قال أشرف علم الدين، وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى توفير فرص عمل لذوي الهمم داخل أكثر من 20 منشآت خاصة بالمحافظة.

وذلك في ضوء أحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوي الإعاقة، وتوفير الحماية اللازمة لهم، ودمجهم في المجتمع.

كما تم توفير 8 عمل لذوى همم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، وقام هؤلاء الشباب بتوقيع عقود العمل داخل المديرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، بتنفيذ استراتيجية وزارة العمل نحو تشغيل ذوى الهمم وتدريبهم، ودمجهم في سوق العمل، والمشاركة في التنمية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتلك الفئة لدمجها مع أقرانهم من الشباب داخل المجتمع.

و أن المديرية حريصة على اتخاذ كل ما يلزم نحو تعيينهم بالمنشآت السياحية بشرم الشيخ، والتأكد من حصولهم علي الحد الأدنى للأجور وكافة حقوقهم ومستحقاتهم التي كفلها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إضافة إلى المتابعة المستمرة للقطاع الخاص للتأكد من استيفاء نسبة الـ 5 ٪ من إجمالي العاملين بها من تلك الفئة.