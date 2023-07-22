انطلاق دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس المعاونة بجامعة طيبة التكولوجية

عقدت جامعة طيبة التكنولوجية، عددا من المحاضرات على مدار ثلاثة أيام، حول تنمية مهارات العمل، ضمن سلسلة دورات سيتم تنظيمها خلال شهري يوليو واغسطس، لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس المعاونة بكليات الجامعة، تحت رعاية أ.د عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.



قدم المحاضرات علي العجمي، عضو هيئة التدريس المعاونة بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والتي تناولت موضوعات حول فريق العمل الجماعي وقوته وبناءه والتحديات، بيئة العمل الايجابي ومكوناته والايجابيات وكيفية استثمارها، ودور بيئة العمل في تنفيذ الأهداف، مهارات القيادة والإدارة وتعريف القائد والمدير والفرق بينهما، مهارات القائد الناجح، دور القائد في تحقيق الرؤية العامة للمؤسسة.

من جانبه رئيس الجامعة، عن دعمه لبرامج تطوير ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، بما يؤدي لرفع كفاءة العملية التعليمية ككل ومستوى الخريجين بالجامعة.