لجنة جائزة أوروك الدولية تمنح وسام الشرف لنائب رئيس جامعة عين شمس

أعلنت اللجنة العليا الخاصة بجائزة أوروك الدولية التابعة لمؤسسة أوروك الثقافية، منح وسام الشرف للدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم و الطلاب.

جاء ذلك بإجماع الأعضاء، ومباركة الدكتور نصير شمة سفير الفن للسلام في اليونسكو، المشرف العام على جائزة أوروك الدولية، وتأييد مستشار اللجنة الدكتور داليا حسين فهمي في جمهورية مصر العربية .

سبب منحه وسام شرف جائزة أوروك

وأشار الدكتور ثامر الناصري الرئيس التنفيذي والأمين العام لجائزة أوروك الدولية، إلى أن منح وسام الشرف للدكتور عبد الفتاح سعود بإجماع الآراء جاء نظرا للجهود العلمية الرصينة له وما يتمتع به من أمانه وإخلاص في العمل المهني و ما قدمه الدكتور عبد الفتاح سعود من عطاء علمي ومعرفي متميز والإثراء الذي قدمه للمجتمع المصري الشقيق .

وأعرب الدكتور عبد الفتاح سعود عن تقديره لمؤسسة أوروك الثقافية وأعضاء اللجنة العليا، مؤكداً فخره واعتزازه بهذا التكريم، وأنه إضافة مميزة إلى رصيده ومسيرته العلمية.

يذكر أن جائزة أوروك هي جائزة دولية تٌمنح للشخصيات المؤثرة على المستوى الدولي ، في مختلف التخصصات العلمية والفنية و الإنسانية والتربوية والرياضية ، والتي من المؤمل أن تعرض خلال حفلها السنوي على المستوى الحكومي لتسميتها (جائزة دولة ) .

ومن المقرر أن تقام مراسم تسليم وسام الشرف للأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود مطلع شهر أغسطس المقبل .

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للجائزة قد منحت نخبة من أصحاب المعالي والسعادة خلال العامين المنصرمين ، وسام الشرف الخاص بالجائزة، والذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى الدولي لشموله جميع التخصصات .

