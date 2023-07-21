"يوليو" الأكثر سخونة منذ آلاف السنين

رجح جافين شميدت كبير علماء المناخ في وكالة ناسا الأميركية أن يكون شهر يوليو الحالي، الأكثر سخونة في العالم منذ "مئات، إن لم يكن آلاف السنين".

وقال " شميدت"، في لقاء نظمته وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مع الصحفيين: “على الرغم من اختلاف نتائج هذه المراصد قليلًا عن بعضها البعض إلا أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واضح بشكل جلى سينعكس هذا الأمر على الأرجح في التقارير الشهرية الأكثر دقة التي تصدر عن الوكالات الأميركية في وقت لاحق”.

وقال شميدت: “نحن نشهد تغييرات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم.. موجات الحر في الولايات المتحدة وفي أوروبا والصين تحطم الأرقام القياسية، يسارًا ويمينًا ووسطًا”.

وأشار إلى أن هذه التأثيرات لا يمكن أن تُعزى فقط إلى ظاهرة النينو.

واعتبر "شميدت" أنه رغم الدور الصغير الذي تلعبه ظاهرة النينو "ما نراه هو سخونة شاملة، في كل مكان على الأغلب، لا سيما في المحيطات، منذ أشهر عدة شهدنا درجات حرارة لسطح البحر حطمت الأرقام القياسية، حتى خارج المناطق الاستوائية.. نتوقع أن يستمر ذلك، السبب الذي يجعلنا نعتقد أن هذا سيستمر هو أننا نواصل ضخ انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي".

ووفق حسابات شميدت هناك احتمال بنسبة 50% أن يكون عام 2023 الأكثر سخونة على الإطلاق، ورغم ذلك أشار إلى أن علماء آخرين يعطون ذلك نسبة 80%.

وتابع "لكننا نتوقع أن يكون عام 2024 أكثر سخونة، لأننا سنبدأ مع ظاهرة النينو التي تتنامى الآن، وستبلغ ذروتها في نهاية هذا العام".

وتأتي تحذيرات شميدت بينما يستمر الحر الشديد في الهيمنة على أجزاء كبيرة من أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، إذ تسببت درجات الحرارة القصوى جدا بحرائق غابات عنيفة في الأيام الأخيرة.