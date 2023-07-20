ارتفاع درجات الحرارة ..9 نصائح لحماية السيارات من الانفجار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن تعرض البلاد خلال هذه الأيام لموجة حارة، والتى تعتبر أول موجه حارة فى صيف 2023 ، وقد يتعرض عدد كبير من اصحاب السيارات إلي أزمة كبيرة في فصل الصيف، بسبب تضرر السيارات بشدة أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، وتختلف الاضرار من سيارة لسيارة، حيث يؤدى ارتفاع درجة الحرارة إلى انكسار الزجاج، وتآكل جلد الكراسى وجلد التابلوه، تشوية دهانات السيارة مع استمرار ركنها تحت اشعة الشمس،تلف الإطارات.

وعلى هذا الصدد تستعرض لكم بوابة الوفد عدد من النصائح لعدم التضرر من أشعة السمش المحرقة.

كيفية حماية السيارة من أشعة الشمس الحارقة:

1- يجب استعمال غطاء لسيارة عاكس ليحميها من أشعة الشمس وتركيب

2- لاصق حرارى على زجاج السيارة بالكامل لتخفيف تسلط اشعة الشمس.

يجب عدم غسيل السيارة وهى ساخنة اسفل اشعة الشمس.

كما يجب منع ملء خزان السيارة بالوقود ويجب ترك جزء منه فارغ في حالة ركنها تحت أشعة الشمس.

3- عدم ترك ولاعة السجائر

كشفت أبحاث عالمية إن الحرارة والأجهزة المضغوطة مثل الولاعات أو البخاخات تشكل دائمًا خطرًا محتملاً.

ومع تعرض الولاعة لدرجات حرارة عالية، يتمدد السائل والغازات داخل الولاعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الضغط الداخلي.

4- عدم ترك بطاريات الهواتف والشواحن

ترك البطارية أو شاحن الهاتف من الأسباب التي قد تؤدي إلى اشتعال النيران ، إذ يتم تشغيل الأجهزة المحمولة الحديثة بواسطة بطاريات ليثيوم أيون، والتي تحتوي على توازن دقيق بين الأقطاب الموجبة والسالبة للسماح بإعادة الشحن.

عندما يحدث خطأ ما، يمكن أن تتعطل المكونات الداخلية للبطارية وتخلق تفاعلًا متقلبًا يمكن أن يؤدي إلى نشوب حرائق.

يمكن أن يحدث هذا لأسباب متعددة، ولكن المشكلة الأكثر شيوعًا هي الحرارة الزائدة.

إذا أصبحت بطارية الشحن تعمل فوق طاقتها شديدة السخونة بسرعة كبيرة، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف التركيب الكيميائي لمكونات الهاتف.

مع البطاريات، يمكن أن يتسبب التفاعل المتسلسل الذي يسمى الهروب الحراري في أن تولد البطارية مزيدًا من الحرارة وفي النهاية تشتعل فيها النيران أو تنفجر.

5- عدم ترك مستحضرات التجميل

من المحتمل أن ينفجر بخاخ الشعر أو واقي الشمس أو الطلاء أو أي مادة مضغوطة عندما تتجاوز درجات الحرارة 49 درجة.

6- عدم ترك عبوات العطر

من المحتمل عند ترك عبوات العطور داخل السيارة داخل درجة حرارة عالية يؤدي إلي ينفجر العطر في السيارة.

7-عدم عبوات الغاز

قد يحدث إنفجارات عادةً عندما تتلامس الأبخرة الموجودة داخل الغاز مع اللهب أو الحرارة خارج العلبة، ويمكن للهب المكشوف القريب أو السجائر أو الشرر من محركات الأجهزة أو حتى الكهرباء الساكنة أن يشعل بخار البنزين ويتسبب في انفجار علبة الغاز.

8-عدم ترك السجائر الإلكترونية

درجات الحرارة القصوى - أقل من 50 درجة أو أعلى، يمكن أن تتسبب في حدوث خلل في بعض بطاريات الليثيوم أيون ،وقد تؤدي إلي انفجارها داخل السيارة.

9-عدم ترك معقم اليدين

لا تترك معقم اليدين أو الكحول داخل سيارتك، لأن الكحول الذي يساعد على قتل الجراثيم قابل للاشتعال وبسرعة، ويمكن أن تتسبب في تفجير باب السيارة.