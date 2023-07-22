رئيس جامعة القناة يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي في ذكرى 23 يوليو المجيدة

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى ال 71 لثورة يوليو المجيدة.



وقال رئيس الجامعة في نص البرقية ..

"باسمى واسم جامعة قناة السويس يشرفني أن أتقدم بخالص التهنئة بحلول ثورة 23 يوليو، تلك الثورة البيضاء التي لبى فيها جيش مصر العظيم إرادة شعبه المناضل ، راجين المولى عز وجل أن يعينكم ، ويُحقق غايتكم في بناء جمهورية معاصرة قوامها المواطن المصرى

وتابع مندور لقد ترسخت المبادئ التي جاءت بها 23 يوليو - تلك الثورة البيضاء التى تمكنت من إرساء العدالة الاجتماعية، وبناء جيش قوي وامتلاك الشعب لقراره وسيادته، واسترداد كرامته، والقضاء على الاستعمار - في وجدان شعب مصر ؛ لتصبح مبدأً عاماً ومنهاجاً فشعب مصر العظيم دوماً يساند ويناصر قائده صاحب الرؤية الواضحة الذي يمتلك الكفاءة والقدرة على التغيير سعياً إلى التصحيح وإعادة البناء

وأضاف رئيس الجامعة

" إن الإنجازات التي تولدت من تلاحم قوى الجيش مع إرادة الشعب لم تكن كلام على ورق بل واقعا فعليا لمسه الجميع على أرض الواقع ، وسيكتب تاريخ مصر العظيم بأحرف من نور تلك الفترات الصعبة التي أستطاع الشعب فيها أن يعبر واقع مظلم بدعم من جيشه ".