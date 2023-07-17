انطلاق اختبارات القدرات لطلاب كلية التربية الرياضية بالفيوم

بدأت كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم بإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين فى الالتحاق بالكلية، وذلك اليوم الإثنين الموافق 17 يوليو 2023.

يأتي هذا تحت إشراف الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي نور الدين، عميد الكلية، ورئيس لجنة الاختبارات العامة للقدرات، والدكتور محمود البشيهي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمشرف العام على الاختبارات، والدكتور أشرف العباسي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور معتز علي حسن، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية، في إطار استعدادات الكلية للعام الأكاديمي 2023/ 2024.

وفي هذا الصدد صرح الدكتور حمدي نور الدين، أن الاختبارات أجريت فى يومها الأول، وشملت عدد 500 طالب وطالبة وتضمنت الكشف الطبي الأولي ثم اختبارات الطول والوزن والقوام، تليها الاختبارات البدنية والمهارية، ثم الاختبار المعرفي، والمقابلة الشخصية، ثم الكشف الطبي العام.

وأوضح الدكتور محمود البشيهي، أن اختبارات القوام والبدنية والمهارة تتضمن التأكد من خلو الطالب من أي تشوهات بالقوام، والتعرف على الألعاب التى يمارسها الطالب، ومهاراته في الجري 100 متر و 800 متر للذكور، و50 متر و600 متر للإناث، والرشاقة والمرونة الجسدية، وبعد الانتهاء من الاختبارات العامة يتم إجراء الكشف الطبي العام، والذي يراعى خلاله خلو الطالب من أي أمراض مزمنة.

فيما أشار الدكتور أشرف العباسي، أنه يشترط ألا يقل طول الطلاب الذكور فى اختبارات الطول عن 165 سم، والإناث عن 155 سم، ويستثنى من هذا الشرط الطلاب الحاصلين على شهادات التفوق الرياضي الموثقة من الإتحاد المصري للألعاب المتفوقين بها، واللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة.

مجلس شئون التعليم بجامعة الفيوم يعقد اجتماعه رقم 201

وفي سياق آخر شهد الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب " اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب رقم 201 وبحضور أعضاء المجلس الموقر وذلك اليوم الإثنين بالمكتبة المركزية

وصرح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن المجلس ناقش قواعد قبول التحويلات ونقل القيد للطلاب المستجدين وطلاب الفرق الأعلي لكليات جامعة الفيوم ومعاهدها للعام الجامعي 2023/ 2024، كما ناقش قواعد قبول التحويلات للفرق الأعلي أو نقل القيد للطلاب الجدد والقدامي بكلية التربية الرياضية للعام الجامعي الجديد.

وأضاف "الخبيري" أن المجلس اطلع علي تقرير إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 ، وتقرير الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بخصوص مساهمة طلاب الجامعة في محو أمية 5486 مواطن خلال دورة شهر إبريل 2023.