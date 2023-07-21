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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هلال القمر يقترن بكوكب المريخ الليلة

القمر والمريخ
القمر والمريخ

 يظهر في السماء بعد غروب الشمس، اليوم الجمعة 21 يوليو 2023، وعند بداية الليل، ظاهرة اقتران هلال القمر بكوكب المريخ بالأفق الغربي، ويفصل بينهما 3 درجات في منظر مشاهد بالعين المجردة.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن هلال القمر يظهر عند بداية حلول ظلمة الليل، ثم يظهر بعده كوكب الزهرة ويكون ساطعًا نابضًا بالحياة، ومشرقاً للغاية وعند رصده عبر تلسكوب صغير سيدو مثل الهلال في الوقت الحالي.

ويكون كوكب المريخ خافتًا جدًا، وهو بعيد جدًا عن الأرض الآن، وصغير جدًا في السماء ولن يكون مناسبًا للرصد بالتلسكوب فكل ما سيظهر نقطة برتقالية اللون إلا عند استخدام تلسكوب كبير.

ونتيجة لدوران الأرض حول محورها، تنخفض هذه الأجرام جميعًا ظاهرياً نحو الغرب خلال ساعات الليل.


 

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