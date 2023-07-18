أحم نفسك من أشعة الشمس.. القناع الواقي الحل

تتعرض الكثير من دول العالم خلال الفترة الحالية لموجة حر وارتفاع درجات الحرارة، وتنتشر الأسئلة بخصوص الطريقة الأفضل لحماية الجسم من أشعة الشمس الحارة، حيث إن هناك عدة طرق لحماية الجلد من أشعة الشمس، ومن الأفضل اتباع عدة إجراءات للحصول على أفضل حماية.

كيف أحمي الجلد من أشعة الشمس؟

1- استخدام واقي الشمس:

استخدام الواقي الذي يحمي من الأشعة فوق البنفسجية A و B، حيث إنه يحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF) بمقدار 30 أو أكثر.

2- الابتعاد عن الشمس وعدم التعرض المباشر لها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وبالاخص في ساعات الذروة، حيث إن هذا الوقت تكون الشمس ضارة.

3- ارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفية:

يجب ارتداء الملابس المناسبة للحماية من أشعة الشمس

4ـ استخدام الأقنعة والقبعات الواقية من الشمس

يمكن استخدام الأقنعة والقبعات الواقية من الشمس.

أفضل الأقنعة التي يمكن استخدامها للحماية من ضربات الشمس:

هناك العديد من الأقنعة التي يمكن استخدامها للحماية من ضربات الشمس ومن بين هذه الأقنعة، القناع المصنوعة من الأقمشة المضادة للأشعة فوق البنفسجية ومن الأقمشة الخفيفة والناعمة والتي تعمل على تقليل التعرض لأشعة الشمس الضارة، كما أنه يمكننا استخدام الأقنعة المصنوعة من المواد المضادة للماء، تعمل على حماية الوجه والرقبة من التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتعرق.