كلية التربية النوعية بالفيوم تواصل تنظيم اختبارات القدرات

تواصل كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بالكلية، والتي بدأت أمس الأربعاء بقاعات الكلية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور أحمد فتحي عميد الكلية.

وأوضح عميد الكلية، أن اختبارات القدرات تعقد لقسم التربية الفنية في التصميم الابتكاري والتعبير الفني لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها المسجلين للاختبار عبر الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو اختبار موحد على مستوى الجامعات المصرية، موجهًا بتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب خلال فترة التقدم لإجراء اختبارات القدرات.

وتفقد قاعات الاختبارات، وقاعات تسليم الملفات، متمنيًا التوفيق لجميع المتقدمين.

وفي سياق اخر عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسته رقم 187، برئاسة الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور أعضاء المجلس بقاعة المؤتمرات بمبنى إدارة الجامعة.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي، أنه تم استعراض الأنشطة الخاصة بقطاع خدمة المجتمع، ومناقشة بعض بروتوكولات التعاون بين القطاع والجهات ذات الصلة، مشيرًا إلى أنه تم إحاطة المجلس علمًا بموقف المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص داخل الجامعة، من حيث اعتمادها من إدارة الخبرة المالية بوزارة المالية، كما أحيط المجلس علمًا بخطاب المجلس الأعلى للجامعات بشأن موافاة المجلس الأعلى للجامعات باستفسارات حول خطوات وآليات تنفيذ قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018.

الدراسات العليا بجامعة الفيوم توافق على تسجيل عدد من الدرجات العلمية

وعقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم (194) برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى القبة.

في بداية الاجتماع تم التصديق على محضر الاجتماع السابق وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلمية، وبلغ عددها (49) ماجستير، و(19) دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

وناقشَ المجلسُ الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال التي تخصُّ قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.