السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الزراعة يوجه بإيجاد حلول استباقية للمشكلات الزراعية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المرحلة القادمة تتطلب من المعاهد والمعامل البحثية العمل باسلوب مختلف وتطوير الادوات والاليات  والتفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول استباقية للمشكلات التى تواجه الزراعة وأن تحقق المشروعات البحثية نقلة نوعية فى الانتاجية.

 

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وزير الزراعة يبحث موقف الزراعات التى لم تكن تزرع من قبل


وشدد القصير على بحث موقف الزراعات التى لم تكن تزرع من قبل أما الآن وفى ضوء التغييرات المناخية أصبحت هناك ضرورة لكى تكون الابحاث مواكبة لهذه التغيرات مشيرا الى انه يجب تعميق هذه الرؤية لدى جميع الباحثين من أجل الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تسهم في حل مشكلات المجتمع وتخدم الأنشطة الزراعية المختلفة سواء الانتاج النباتي او الحيواني أو الداجني والسمكي لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.


وأشار وزير الزراعة أن لديه ثقة كبيرة في الباحثين بالمركزين الزراعية والصحراء مؤكدا ان الدولة توفر كل الدعم للابحاث التطبيقية الجادة وان المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل بإخلاص واجتهاد جاء ذلك في رسالة وجهها  وزير الزراعة اليوم لجميع الباحثين والقيادات بالوزارة.

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