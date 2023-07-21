تحذير عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، تحذيرًا عاجلًا بشأن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وحذرت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور من الانسياق خلف منشورات تدعي إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية رصد درجات الطلاب تتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري وتمر بالكثير من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولوياء الأمور بهدف جمع الأموال.

كما ناشدت وزارة التربية والتعليم جميع وسائل الإعلام المختلفة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والمتحدث الرسمي فقط فيما يتعلق بجميع المعلومات الخاصة بمؤشرات وموعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في أوائل شهر أغسطس المقبل بعد اعتمادها رسميًا، ثم ظهورها على موقع الوزارة، وإعلانها في المدارس في اليوم التالي.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

وذكر وزير التربية والتعليم أن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أنها ستكون أفضل من نتيجة العام الدراسي الماضي 2021-2022.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد تصحيح نحو نصف المواد.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 والتي تجاوزت 90 في المائة، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر نحو 1.5 في المائة من عدد الطلاب.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 2023 تجاوزت 91 في المائة فأكثر، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر 20 في المائة من عدد الطلاب.

وتابع وزير التربية والتعليم أن نحو ألف طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان مادة الكيمياء في الثانوية العامة 2023 التي اشتكى منها الكثير من طلاب الشعبة العلمية من صعوبتها، بعد تصحيح نصف عدد الأوراق بواقع نحو 260 ألف ورقة.

