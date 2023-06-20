التعليم تتابع وصول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للجان

تابعت غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم وصول امتحانات اللغة الأجنبية الثانية إلى جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وتواصل خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023، مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية قبل بدء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، لمتابعة تنفيذ التعليمات.

وتابع نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة تأمين اللجان الامتحانية في محيط المدارس من قبل ممثلي وزارة الداخلية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة من تأمين آوراق امتحان اللغة الأجنبية الثانية منذ طباعة الأسئلة، ثم نقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان حتى وصولها لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.



وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، تأمين أوراق امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2023.

وشدد وزير التربية والتعليم على تطبيق آليات التفتيش بكل حزم قبل دخول امتحانات الثانوية العامة والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية من: هاتف محمول، أو سماعات، أو ساعات ذكية.

ونبه وزير التربية والتعليم على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون أثناء المراقبة.

وشدد وزير التربية والتعليم على رؤساء اللجان بمنع دخول أية أجهزة إلكترونية من هاتف محمول أو سماعة أو ساعة إلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2023

تشتمل امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة اللغات: الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان اللغة الأجنبية الثانية بنظام الكتاب المفتوح على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان ويسلمونها في نهايتها دون كتابة عليها.

ويحتوي امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة العمليات العليا.

ويبلغ مجموع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة على أن تكون الدرجة الصغرى للنجاح في المادة 20 درجة بنسبة 50 في المائة.

وتوزع أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية على 31 سؤالًا من بينها: سؤالين اثنين مقاليين مخصص لهما ست درجات و29 سؤالًا موضوعيًا اختيار من متعدد مخصص لها 34 درجة.