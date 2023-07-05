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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

افتتاح دورة الألعاب الرياضية 2023 في الجزائر برعاية الجامعة العربية

الجامعة العربية
الجامعة العربية

ينظم اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة الشباب والرياضة وتحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون  رئيس الجزائر دورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر لعام 2023 بالجزائر خلال الفترة من 5 – 15 يوليو2023 بحضور لفيف من وزراء الشبـــاب والرياضـــــة العرب وكبار الشخصيات الرياضية،  والسفيرة  هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ممثلة عن الأمين العام احمد أبو الغيط.

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حيث القت كلمة جامعة الدول العربية، ومشاركة وزير مفوض فيصل على غسال  مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، والتي تعقد افتتاح فعالياتها اليوم الاربعاء الموافق.

دورة الألعاب الرياضية العربية:

وتعد دورة الألعاب الرياضية العربية من أكبر الملتقيات الرياضية للبلدان العربية التي تقام كل أربع سنوات، حيث تم تنظيم أول دورة في عام 1953  في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 26 يوليو إلى 10  أغسطس 1953، ومروراً بأربعة عشر دورة، نحتفل اليوم في رحاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لننطلق سوياً من خلال فعاليات الدورة الخامسة عشر من الدورة الرياضية العربية الكبرى. 

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وزارة الرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر لألعاب القوى

وتأكيدًا على أن جامعة الدول العربية تعمل دائماً على النهوض بالرياضة والعمل على تعزيز وإطلاق الطاقات للمنافسة الشريفة، وتعزيز قيم التسامح والتآخي، وتطوير الثقافة والتنشئة الرياضية لجعلها اسلوب حياة صحي في مجتمعاتنا العربية من اجل اعداد وتنشئة جيل يتمتع بالصحة والقوة والانطلاق نحو الانجاز والمساهمة بفعالية في عملية التنمية. 

وايمانًا بأن التعاون في مجال الرياضة يدعم العمل العربي المشترك ويعزز العلاقات العربية ويتيح الفرصة لشباب ورياضي الوطن العربي للتواصل والتعارف، كما يعزز قيم السلام والحوار والانفتاح لديهم إذ ان مكانة الامم تقاس بما تملكه من موارد بشرية مؤهله ومؤثرة في رفع اسم بلدها عالياً.

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