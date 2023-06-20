الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

توزيع درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. 

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ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية اليوم الأحد، امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية

وتشمل امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية اللغات التالية: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية. 

وتجرى امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة بإجمالي عدد طلاب نحو 783 ألف طالب وطالبة في ألفين و97 لجنة امتحانية في المدارس. 

درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2023 

تعد اللغة الأجنبية الثانية مادة أساسية تضاف إلى المجموع النهائي لشهادة إتمام الثانوية العامة التي تؤهل للالتحاق بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد. 

يبلغ مجموع درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة على أن تكون الدرجة الصغرى للنجاح في المادة 20 درجة

ويشتمل امتحان اللغة الأجنبية الثانية على 31 سؤالًا من بينها: 2 سؤال مقالي بست درجات و29 سؤالًا موضوعيًا اختيار من متعدد بـ 34 درجة، بينها أسئلة بدرجة وأخرى بدرجتين. 

ويحتوي امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة على أسئلة تقيس جميع المستويات المعرفية، بنسبة 30 في المائة للأسئلة السهلة و40 في المائة للأسئلة المتوسطة و30 في المائة للأسئلة العليا. 

امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2023 

يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح "open book" من خلال تسلم كتيبات المفاهيم داخل اللجان. 

وتحتوي كتيبات المفاهيم على ملخص المنهج الدراسي ليستعين به طلاب الثانوية العامة في حل أسئلة الامتحان بدلا من الكتاب المدرسي. 

ويضم امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة جدًا و85 في المائة أسئلة اختيار من متعدد. 

ويحل طلاب الثانوية العامة أسئلة الاختيار من متعدد في نموذج البابل شيت من خلال تظليل دائرة الإجابة التي يراها صحيحة، والأسئلة المقالية في ورقة مخصصة لذلك. 

ويتم تدبيس ورقة إجابة الطالب على الأسئلة المقالية مع نموذج البابل شيت الخاص به في متحانات الثانوية العامة لضمان حقه، ويجب على الملاحظين التأكد من كتابة بيانات الطالب كاملة بشكل صحيح قبل انتهاء اللجان.

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