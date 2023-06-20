بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2023

بدأ طلاب الثانوية العامة منذ قليل أداء امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية للعام الدراسي 2022-2023.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية نحو 783 ألف طالب وطالبة بشعبتيها الأدبية والعلمية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 في ألفين و97 لجنة امتحانية في المدارس بجميع أنحاء الجمهورية، وسط تأمينات مشددة.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، يؤدى طلاب الثانوية العامة في مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2023

وتعد اللغة الأجنبية الثانية هي مادة أساسية تضاف إلى المجموع النهائي لشهادة إتمام الثانوية العامة، وتضم اللغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية والأسبانية.

ويقدر مجموع درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة على أن تكون الدرجة الصغرى للنجاح في المادة 20 درجة بنسبة 50 في المائة.

ويضم امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة العمليات العليا؛ لقياس العمليات العقلية المختلفة.

وتوزع أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية على 31 سؤالًا من بينها: سؤالين اثنين مقاليين مخصص لهما ست درجات و29 سؤالًا موضوعيًا اختيار من متعدد مخصص لها 34 درجة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية بنظام الكتاب المفتوح على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان ويسلمونها في نهايتها.

ويجيب طلاب الثانوية العامة على أسئلة الاختيار من متعدد في نموذج البابل شيت من خلال تظليل دائرة الإجابة التي يراها صحيحة، والأسئلة المقالية في ورقة أخرى.

تنبيهات قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية

ونبه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالالتزام بالدقة في توزيع أوراق الأسئلة والإجابة لامتحان اللغة الأجنبية الثانية بترتيب النماذج المختلفة.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة توزيع أوراق الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية وقت امتحانات الثانوية العامة، وعدم التأخير في ذلك.

وشدد وزير التربية والتعليم إلى عدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة ودخولهم فى الوقت المحدد.

ووجه وزير التربية والتعليم بمراجعة الصيانة الشاملة في لجان امتحانات الثانوية العامة قبل بدء كل امتحان بهدف توفير سبل الراحة للطلاب خلال اداء الامتحانات.

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة مراجعة الكاميرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، وتشغيلها طوال تلك الفترة.

ووجه وزير التربية والتعليم بالتأكد من جمع أوراق الإجابة البابل شيت والمقالى، وعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معا.

