تنبيهات وزير التعليم قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2023

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تنبيهات قبل بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ونبه وزير التربية والتعليم إلى الالتزام بدقة توزيع أوراق الأسئلة والإجابة لامتحان اللغة الأجنبية الثانية، ومراجعة تطابق جميع نماذج الامتحانات (أ، ب، ج، د) مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج تمامًا.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة توزيع أوراق الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية الوقت المحدد لامتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة، بدون تأخير.

وشدد وزير التربية والتعليم إلى عدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة، مع تطبيق إجراءات التفتيش بحسم، وعدم السماح بدخول الأجهزة الإلكترونية.

ووجه وزير التربية والتعليم بمراجعة الصيانة الشاملة في لجان امتحانات الثانوية العامة قبل بدء كل امتحان بهدف توفير سبل الراحة للطلاب خلال اداء الامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم مراجعة الكاميرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، وتشغيلها طوال تلك الفترة.

ونبه وزير التربية والتعليم بالتأكد من جمع أوراق الإجابة البابل شيت والمقالى، وعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معا وكتابة البيانات بشكل صحيح.

وشدد وزير التربية والتعليم إلى الالتزام بجميع الإجراءات المتبعة بشكل دقيق في امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة، والتفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول اللجان.

ووجه وزير التربية والتعليم رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد بها، وتهدر وقت الامتحان وجهده.

ونصح وزير التربية والتعليم الطلاب بالتظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت وكتابة الحل في ورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط وليس في كراسة الأسئلة من أجل توفير الوقت.

امتحانات اللغة الأجنبية الثانية 2023

ويؤدي نحو 783 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية في المواد الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان اللغة الأجنبية الثانية بنظام الكتاب المفتوح على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان ويسلمونها في نهايتها دون كتابة عليها.

وتحتوي امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة العمليات العليا.

وتضم امتحانات اللغة الأجنبية الثانية 31 سؤالًا بـ40 درجة موزعين على التالي: سؤالين اثنين مقاليين مخصص لهما ست درجات و29 سؤالًا موضوعيًا اختيار من متعدد مخصص لها 34 درجة.

