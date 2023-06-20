حقيقة تسريب امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2023

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة تسريب امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضح متحدث التربية والتعليم أن كل الصور المتداولة لأسئلة اللغة الفرنسية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية انطلاق امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية تعود لامتحان العام الماضي وليس لها أي علاقة بامتحان اليوم.

وأشار متحدث التربية والتعليم إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.

وناشدت وزارة التربية والتعليم مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وكانت مجموعات الغش على تطبيق التليجرام قد زعمت تسريب امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 قبل بدء اللجان.

استحالة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود تسريب في امتحانات الثانوية العامة منذ عام 2016 بسبب تولي جهة سيادية طباعة الامتحانات، منوها باستحالة حدوث أي تسريب.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن أوراق امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بشكل كامل في كل المراحل من طباعة الأسئلة، ونقل إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان وحتى الوصول للجان سير الامتحان.

امتحانات اللغة الأجنبية الثانية 2023

ويؤدي نحو 783 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحانات اللغة الأجنبية الثانية في المواد الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية.

وتضم امتحانات اللغة الأجنبية الثانية 31 سؤالًا بـ40 درجة موزعين على التالي: سؤالين اثنين مقاليين مخصص لهما ست درجات و29 سؤالًا موضوعيًا اختيار من متعدد مخصص لها 34 درجة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان اللغة الأجنبية الثانية بنظام الكتاب المفتوح على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان ويسلمونها في نهايتها دون كتابة عليها.

وتحتوي امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة العمليات العليا.