ضبط طالبين نشرا امتحان الإستاتيكا في الثانوية العامة 2023

أعلنت غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة ضبط طالبين نشرا أجزاء من امتحان الإستاتيكا اليوم الثلاثاء قبل انتهاء اللجان.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد حالتين بمحافظتي كفر الشيخ، والشرقية، وتم ضبط الطالبين لدى قيامهما بالغش باستخدام الهاتف المحمول.

وتم التحفظ على جهازي الهاتف المحمول المستخدمة، وعمل محضر إثبات حالة بالوقعتين المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين اللذين تم ضبطهما، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

تفاصيل امتحان الإستاتيكا في الثانوية العامة 2023

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، صباح اليوم الثلاثاء، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وامتحن 94 ألفًا و771 طالب ثانوية عامة في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأدى ألف و824 طالبًا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، بينما أدى عدد (255) طالبًا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى (فترة أولى)، واللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية (فترة ثانية).

متابعة امتحانات الثانوية العامة 2023

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.



كما حرص خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد سارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.