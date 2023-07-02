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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

الثانوية العامة 2023| توزيع درجات أسئلة امتحان الإستاتيكا

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مادة الإستاتيكا ضمن الرياضيات التطبيقية لطلاب الشعبة العلمية للعام الدراسي 2022-2023. 

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ويجرى امتحان الإستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية من الثانوية العامة ورقيًا في ألفين و97 لجنة تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية رياضيات من الثانوية العامة امتحان الإستاتيكا بنظام الكتاب المفتوح open book، بالاعتماد على توزيع كتيبات المفاهيم داخل اللجان الامتحانية. 

ويحتوي امتحان الإستاتيكا في الثانوية العامة على أسئلة تقيس مختلف المستويات العقلية، بنسبة 30 في المائة للأسئلة السهلة و30 في المائة للأسئلة العالية التفكير، و40 في المائة للأسئلة التطبيقية. 

توزيع أسئلة امتحان الإستاتيكا في الثانوية العامة 

ويتضمن امتحان الإستاتيكا في الثانوية العامة 2023 أسئلة مقالية قصيرة جدًا بنسبة 15 في المائة، و85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد يجاب عنها في نماذج البابل شيت. 

ويحتوي امتحان الإستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية في الثانوية العامة على أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.

وتنظم ورقة أسئلة امتحان الإستاتيكا على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره. 

ويبلغ مجموع درجات مادة الإستاتيكا 30 درجة ضمن 60 درجة مخصصة للرياضيات التطبيقية، وتبلغ عدد الأسئلة 20 سؤالا. 

ويحتوي امتحان الإستاتيكا للثانوية العامة على سؤالين اثنين مقاليين مخصص لهما أربع درجات، و18 سؤالاً موضوعيًا اختيار من متعدد مخصص لها 26 درجة. 

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 

وجه الدكتور رضا  حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2023 واضحة ودون أية تعقيدات. 

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 تتدرج من السهل إلى الصعب، ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد. 

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة وضع الأسئلة المقالية قصيرة مع مراعاة عدد الخطوات في الحل ليتناسب مع المدة الزمنية المخصصة لامتحانات الثانوية العامة 2023.

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