نموذج استرشادي لامتحان الإستاتيكا في الثانوية العامة 2023

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2023 النموذج الاسترشادي الرسمي لامتحان الإستاتيكا للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية الرياضيات في الثانوية العامة، غدًا الثلاثاء، امتحان الإستاتيكا في نحو ألفين و98 لجنة سير امتحانات في جميع أنحاء الجمهورية.

ويهدف النموذج الاسترشادي الرسمي إلى تدريب طلاب الثانوية العامة 2023 على امتحان الإستاتيكا ومواصفات الورقة الامتحانية، والتعرف على طبيعة الأسئلة لهذا العام 2023.

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النموذج الاسترشادي التدريبي في مادة الإستاتيكا إلكترونيًا على الموقع الرسمي الخاص بها، بصيغة pdf لسهولة التدريب.

للتدريب على النموذج الاسترشادي لامتحان الإستاتيكا للثانوية العامة اضغطهنا

مواصفات امتحان الإستاتيكا للثانوية العامة 2023

يضم امتحان الإستاتيكا للثانوية العامة 15 في المائة من إجمالي الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة موضوعية.

ويتضمن امتحان الإستاتيكا أسئلة متنوعة لقياس جميع المستويات المعرفية، موزعة على 30 في المائة أسئلة فهم، و40 في المائة أسئلة تطبيق و30 في المائة أسئلة حل المشكلات والإبداع.

ويجرى امتحان الإستاتيكا للثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح open book، ويتسلم الطلاب كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان المادة ويسلمونه عقب الانتهاء منه.

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

وتعهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 واضحة وصريحة خالية من أي لغط أو تعقيد.

ووجه وزير التربية والتعليم بمراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة للتأكد من تطبيق المواصفات الامتحانية، وعدم وجود اختيارات متقاربة في أسئلة الاختيار من متعدد.

ونبه وزير التربية والتعليم بوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة تتناسب وقت إجابتها ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان، ووضوح ودقة الأسئلة.

وشدد وزير التربية والتعليم على الالتزام بدقة توزيع أوراق الأسئلة والإجابة لامتحانات الثانوية العامة 2023 ومراجعة تطابق جميع نماذج الامتحانات (أ، ب، ج، د).

ووجه وزير التربية والتعليم بتوزيع أوراق الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل بدء الامتحان بعشر دقائق لتوفير الوقت في كتابة بيانات الطلاب، قبل توزيع أوراق الأسئلة مع الوقت المحدد.