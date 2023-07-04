وصول صناديق أوراق امتحان الإستاتيكا للجان الثانوية العامة

وصلت منذ قليل صناديق أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مادة الإستاتيكا ونماذج البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية إلى لجان الامتحانات.

وتابعت غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة 2023 بوزارة التربية والتعليم وصول صناديق امتحان الإستاتيكا إلى جميع اللجان الامتحانية بمختلف المحافظات.

وتسلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الصناديق المعدنية لأوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة وكتيبات المفاهيم في امتحان الإستاتيكا، الذي يؤديه الطلاب في تمام الساعة التاسعة صباحا.

ونقلت أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 داخل صناديق معدنية مؤمنة بشكل تام ومغلقة بأقفال رقمية لا تفتح إلا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة في الوقت المحدد لأداء الامتحان.

وتفتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أبوابها أمام الطلاب في الساعة الثامنة وربع لإتمام عمليات التفتيش قبل البدء الرسمي للامتحان في الموعد المحدد له الساعة التاسعة صباحًا.

متابعة وصول امتحانات الثانوية العامة 2023

وتابع خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023، تأمين أوراق امتحان الإستاتيكا منذ طباعة الأسئلة، ثم نقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان حتى وصولها لجان سير الامتحانات.

وتواصل نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية قبل بدء امتحان الإستاتيكا للثانوية العامة، لمتابعة إجراءات بدء الامتحان.

وتأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة من تأمين اللجان الامتحانية في محيط المدارس من قبل ممثلي وزارة الداخلية بمختلف المحافظات.

تعليمات رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023

وتابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة تأمين أوراق امتحان الإستاتيكا في الثانوية العامة 2023.

ووجه وزير التربية والتعليم بتبكير موعد توزيع أوراق الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل بدء الامتحان بعشر دقائق ليتمكن الطلاب من كتابة جميع البيانات.

وشدد وزير التربية والتعليم على تطبيق آليات التفتيش بكل حزم قبل دخول امتحانات الثانوية العامة والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية من: هاتف محمول، أو سماعات، أو ساعات ذكية.

ونبه وزير التربية والتعليم على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون في أية حالة غش.